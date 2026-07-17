https://mehrnews.com/x3czYN ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6890810 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ تجمع مردم چرام در صد و سی و نهمین شب چرام- تجمع مردم چرام در صد و سی و نهمین شب قرارهای شبانه برگزار شد. دریافت 72 MB کد مطلب 6890810 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان شهرستان چرام
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