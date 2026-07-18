سلمان خطی بازیگر تلویزیون درباره نخستین مواجهه خود با فیلمنامه سریال «سرخدار» که در آن به ایفای نقش می‌پردازد ‌و این شب ها از شبکه یک پخش می شود به خبرنگار مهر بیان کرد: نخستین بار در سال ۱۴۰۱ برای حضور در این پروژه به دفتر کار دعوت شدم. فیلمنامه در آن مقطع با نسخه‌ای که امروز مخاطبان می‌بینند، تفاوت‌هایی داشت و شخصیت فرهاد، نقشی کاملاً منفی و سیاه بود.

وی ادامه داد: با تغییراتی که مسعود فرخنده نویسنده و کارگردان سریال در فیلمنامه ایجاد کرد، فرهاد به‌تدریج به شخصیتی خاکستری تبدیل شد. همین تغییر یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که مرا برای پذیرش نقش ترغیب کرد؛ زیرا حتی تا بخش‌های پایانی داستان نیز برای مخاطب به‌طور قطعی مشخص نمی‌شود که این شخصیت قاتل است یا نه.

خطی با بیان اینکه ابهام موجود در شخصیت فرهاد برایش جذاب بوده است، افزود: مخاطب نمی‌تواند به‌ راحتی درباره این آدم قضاوت کند. فرهاد در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد که هرکدام برداشت تازه‌ای نسبت به این شخصیت ایجاد می کند و تا لحظات پایانی، پرسش‌هایی درباره حقیقت رفتار و گذشته‌اش باقی می‌ماند. این ویژگی برای من به‌عنوان بازیگر بسیار جذاب بود.

این بازیگر درباره همکاری با مسعود فرخنده که به‌طور هم‌زمان تهیه‌کنندگی و کارگردانی «سرخدار» را برعهده داشته است، گفت: فرخنده کار خود را به‌خوبی می‌شناسد. بر دکوپاژ مسلط است، بازی را خوب می‌شناسد و در هدایت بازیگر توانمند عمل می‌کند؛ زیرا بسیاری از این حوزه‌ها را خودش تجربه کرده و شناخت عملی مناسبی از آنها دارد.

وی با تأکید بر ویژگی‌های حرفه‌ای کارگردان «سرخدار» عنوان کرد: آقای فرخنده انسانی صادق، سالم و کاربلد است و همکاری با او برای من تجربه خوشایندی بود.

خطی ادامه داد: در هر قسمت، جزئیات و شاخه‌های فرعی تازه‌ای به قصه اضافه می‌شد که در نهایت به پیشبرد خط اصلی داستان کمک می‌کرد. هنگام خواندن فیلمنامه از این روند لذت بردم.

وی درباره فیلمبرداری در فضای واقعی جنگل و طبیعت شمال گفت: من فرزند دریا و جنگل هستم و حضور در این فضاها برایم دشواری یا چالش خاصی نداشت. طبیعت شمال برای من فضایی آشناست و به همین دلیل، ارتباط خوبی با محیط فیلمبرداری برقرار کردم.

این بازیگر با اشاره به اهمیت موضوع محیط‌زیستی سریال عنوان کرد: حوادثی مانند آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی دل هر ایرانی را به درد می‌آورد؛ اما طبیعتاً افرادی که خودشان متعلق به این منطقه هستند، رنج چنین اتفاقاتی را عمیق‌تر احساس می‌کنند. من نیز از همین جغرافیا و فرهنگ می‌آیم و به همین دلیل، دغدغه حفاظت از جنگل‌ها برایم کاملاً ملموس بود.

خطی ادامه داد: خوشحالم که توانستم به‌ عنوان عضوی کوچک از خانواده «سرخدار»، در اثری حضور داشته باشم که درباره اهمیت جنگل، منابع طبیعی و آسیب‌هایی که این میراث ارزشمند را تهدید می‌کند، با مخاطب سخن می‌گوید.

خطی درباره واکنش مخاطبان به شخصیت فرهاد بیان کرد: بازخوردهایی که تاکنون از مردم دریافت کرده‌ام، نشان می‌دهد قصه توانسته ذهن آنها را درگیر کند. در موقعیت‌های مختلف، افرادی مرا می‌بینند و بلافاصله می‌پرسند که در پایان چه اتفاقی می‌افتد و آیا فرهاد واقعاً قاتل است یا نه.

وی افزود: اینکه مخاطب مشتاق است سرنوشت شخصیت را بداند، نشان می‌دهد قصه درست روایت شده و تعلیق آن اثر خود را گذاشته است. مردم داستان فرهاد را دنبال می‌کنند و می‌خواهند بدانند در نهایت چه سرنوشتی در انتظار اوست.

سلمان خطی در پایان درباره ویژگی این قصه اظهار کرد: برای من مهم‌ترین جذابیت بازخوردهای مردمی همین پرسش است که «فرهاد قاتل است یا نیست؟» داستان هنوز به نیمه راه خود رسیده و هرچه جلوتر می‌رود، ابهام‌ها و جذابیت‌های شخصیت و قصه بیشتر می‌شود. امیدوارم این تعلیق تا پایان برای مخاطبان دیدنی و دوست‌داشتنی باقی بماند.