استاندار تهران: امنیت مراسم تشییع با اقدامات پیشگیرانه تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، پیش از ظهر شنبه، در جلسه شورای فرهنگ استان تهران، اقدامات انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید را تشریح کرد.

وی که رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در استان تهران است، اظهار کرد: با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول، امنیت مراسم به‌طور کامل تأمین شد و تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه اخلال احتمالی در دستور کار قرار گرفت.

معتمدیان با اشاره به نقش حوزه سلامت در این مراسم، افزود: تمامی بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و ظرفیت‌های اورژانس استان تهران در آماده‌باش کامل قرار داشتند تا خدمات مورد نیاز شرکت‌کنندگان را در کوتاه‌ترین زمان ارائه کنند.

استاندار تهران هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و حوزه سلامت را از عوامل اصلی اجرای موفق این مأموریت دانست و تصریح کرد: این هم‌افزایی، زمینه برگزاری منظم مراسم و ارائه خدمات مناسب به شهروندان را فراهم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسیرهای تردد و محدوده‌های برگزاری مراسم با برنامه‌ریزی و هماهنگی کامل تحت پوشش اقدامات امنیتی و خدماتی قرار داشت.