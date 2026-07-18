به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین رسول ساکی صبح شنبه در همایش ملی «حکمرانی جمعیت و خانواده» که با حضور مدیران استانی حوزههای علمیه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) قم برگزار شد، اظهار کرد: مسئله جمعیت نباید صرفاً یک دغدغه اجتماعی یا آماری تلقی شود، بلکه این موضوع امروز به یکی از مهمترین عرصههای تقابل راهبردی دشمن با جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
وی افزود: نظام سلطه پس از ناکامی در حوزههای مختلف از جمله جنگ نظامی، تحریمهای اقتصادی، عملیات رسانهای و تهاجم فرهنگی، با استفاده از ابزارهای فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و اقتصادی، سیاستهای جمعیتی را هدف قرار داده و تلاش میکند ساختار جمعیتی و بنیان خانواده ایرانی را دچار آسیب کند.
وی گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ملت ایران با هدایتهای امام خمینی (ره)، رهنمودهای رهبر شهید انقلاب و حضور آگاهانه مردم توانسته بسیاری از توطئههای دشمن را خنثی کند، اما در حوزه جمعیت با چالشی جدی روبهرو هستیم که آثار آن بهصورت تدریجی و بلندمدت نمایان میشود.
جنگ جمعیتی آینده کشور را هدف گرفته است
دبیر ستاد راهبری جمعیت حوزههای علمیه با مقایسه جنگ تحمیلی و جنگ جمعیتی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، دشمن با ابزار نظامی به میدان آمد، اما امروز در جنگ جمعیتی، هدف کاهش سرمایه انسانی، تضعیف بنیان خانواده و تغییر ساختار اجتماعی کشور است، تهدیدی که آثار آن ممکن است سالها بعد آشکار شود، اما پیامدهای آن بسیار عمیق و ماندگار خواهد بود.
ساکی ادامه داد: کاهش نرخ فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، تأخیر در تشکیل خانواده و سقط جنین، زنجیرهای از آسیبها را شکل داده است که اگر برای آن تدبیر نشود، آینده جمعیتی کشور با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به مسئله سقط جنین افزود: این موضوع تنها یک مسئله پزشکی یا فردی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی و جمعیتی گستردهای دارد و باید با نگاهی جامع مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر ستاد راهبری جمعیت حوزههای علمیه تأکید کرد: زمانی که آمار سقط جنین، کاهش موالید و افزایش سن فرزندآوری در کنار یکدیگر قرار میگیرد، ضرورت اقدام فوری و برنامهریزی منسجم برای اصلاح روندهای جمعیتی بیش از پیش آشکار میشود.
حل مسئله جمعیت بدون نگاه علمی ممکن نیست
ساکی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری در حوزه جمعیت باید بر پایه مطالعات علمی انجام شود، گفت: این مسئله ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، پزشکی، رسانهای و دینی دارد و نمیتوان آن را تنها از یک منظر بررسی کرد.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مرکز آمار ایران و دیدگاههای متخصصان، لازمه تدوین سیاستهای دقیق در حوزه جمعیت است و هرگونه تصمیمگیری باید مبتنی بر دادههای معتبر و پژوهشهای کاربردی باشد.
وی ادامه داد: حوزههای علمیه نیز به عنوان یکی از نهادهای اثرگذار فرهنگی و اجتماعی، ظرفیتهای گستردهای برای فرهنگسازی، تبیین، آموزش و تولید محتوای علمی در این عرصه دارند و لازم است این ظرفیتها در کنار سایر دستگاهها به کار گرفته شود.
چهار مأموریت اصلی ستاد راهبری جمعیت تعریف شده است
دبیر ستاد راهبری جمعیت حوزههای علمیه با اشاره به فعالیت این ستاد از سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: برای ستادهای راهبری چهار مأموریت اصلی شامل برنامهریزی، شبکهسازی میان ظرفیتهای موجود، ارزیابی عملکردها و مطالبهگری از دستگاههای مسئول تعریف شده است.
ساکی افزود: رویکرد ستاد این است که ابتدا مسئله بهصورت دقیق شناسایی و تحلیل شود، سپس راهبردهای متناسب با آن استخراج و در نهایت برنامههای عملیاتی و قابل ارزیابی طراحی و اجرا شود.
وی تصریح کرد: تاکنون با حمایت این ستاد، ۱۲ عنوان کتاب در حوزه جمعیت و خانواده منتشر شده و تولید آثار علمی و پژوهشهای کاربردی در این حوزه همچنان در دستور کار قرار دارد تا نتایج آنها در سیاستگذاری، فعالیتهای فرهنگی و تولید محتوای رسانهای مورد استفاده قرار گیرد.
همافزایی دستگاهها لازمه موفقیت در حکمرانی جمعیت است
دبیر ستاد راهبری جمعیت حوزههای علمیه با اشاره به تعامل این ستاد با دستگاههای مختلف کشور گفت: موضوع جمعیت، مسئلهای فرابخشی است و به همین دلیل ارتباط و همکاری با ستاد ملی جمعیت، نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانهها و سایر نهادهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: علاوه بر این، شبکهای از فعالان، مراکز فرهنگی، پژوهشی و تبلیغی در حوزه جمعیت شکل گرفته که هدف آن جلوگیری از موازیکاری و ایجاد هماهنگی میان ظرفیتهای موجود است.
ساکی خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه در فرآیند تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مشارکت داشتهاند و تلاش شده است ظرفیتهای قانونی این حوزه برای ارائه خدمات و حمایت از طلاب و خانوادهها مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به حمایتهای انجامشده از طلاب افزود: بخشی از اعتبارات پیشبینیشده در قانون، با همکاری مرکز خدمات حوزههای علمیه برای حمایت از طلاب اختصاص یافته و تلاش میشود این حمایتها در سالهای آینده افزایش یابد.
ابرپروژه سراج آغاز فصل جدید فعالیتهای ستاد است
دبیر ستاد راهبری جمعیت حوزههای علمیه در پایان با اشاره به برنامههای پیشروی این ستاد اظهار کرد: اجرای ابرپروژه «سراج» به عنوان یکی از مهمترین برنامههای راهبردی در دستور کار قرار گرفته و این طرح با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان ظرفیتهای علمی، فرهنگی و اجرایی دنبال خواهد شد.
ساکی گفت: تاکنون ۱۴۳ جلسه شورای ستاد راهبری برگزار و بیش از هزار و ۲۰۰ نفرساعت کار کارشناسی انجام شده است و بر اساس این مطالعات، راهبردها و برنامههای عملیاتی سالانه تدوین شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت فعال حوزههای علمیه، مراکز علمی، دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی، زمینه تحقق حکمرانی مطلوب جمعیت و تقویت بنیان خانواده در کشور بیش از گذشته فراهم شود.
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