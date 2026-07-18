طالبی: برای مقابله با کودکان خیابانی نباید نگاه معضل‌ محور داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در نشست شورای اجتماعی استان، با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه طرح دستورکارهای شورا، اظهار داشت: برای دستیابی به مصوبات اجرایی و خروجی مؤثر، دستورکارهای شورای اجتماعی باید پیش از ارائه به شورا، با تعامل دستگاههای مسئول و از طریق دبیرخانه شورا بهصورت کارشناسی بررسی و پخته شوند.
وی با اشاره به معضل کودکان کار و کودکان خیابانی، افزود: نباید به این پدیده صرفاً بهعنوان یک معضل نگاه کرد و تنها به اقدامات مقابلهای بسنده نمود؛ بلکه باید با نگاهی مسئولانه، عوامل زمینهساز و شرایط محیطی این کودکان را مورد بررسی قرار داد.
استاندار کرمان ادامه داد: مدیریت این موضوع نیازمند نگاهی عمیق و همه جانبه است و لازم است با توجه به شرایط خاص استان، مطالعات جامعی انجام و سازوکارهای مشخصی برای مدیریت آن تدوین شود.
طالبی، با تاکید بر شناسایی و رفع خلأهای قانونی، گفت: در صورت نیاز، باید سازوکارهای استانی برای رفع این شکافها تدوین شده و یا از طریق مراجع تصمیمگیرنده نظیر شورای تأمین، اصلاحات لازم صورت گیرد تا هماهنگی میان دستگاهها محقق شود.
استاندار کرمان با تمایز قائل شدن میان نحوه برخورد با معتادان متجاهر و کودکان خیابانی تصریح کرد: «در مواجهه با معتادان متجاهر بسیار جدی هستیم و پس از راهاندازی “دهکده امید و زندگی”، جمعآوری آنها را بدون هیچگونه مماشات دنبال خواهیم کرد؛ اما در مورد کودکان خیابانی، برخورد متفاوت است و موضوع باید با دقت و عمق بیشتری بررسی شود.»
وی در ادامه افزود: در برنامه جامع مدیریت کودکان خیابانی، وظایف دستگاههای مرتبط از جمله بهزیستی، شهرداری، مراکز آموزش فنی و حرفهای، دفتر اتباع و سایر نهادهای ذیربط باید بهطور دقیق مشخص شود تا هر نهاد بر اساس مسئولیت قانونی خود اقدام کند.
طالبی، با اشاره به ابعاد اقتصادی این حوزه گفت: در بسیاری از موارد، کودک کار تنها تأمین کننده معاش خانوادهای است که با مشکلات جدی اقتصادی یا بیماری والدین مواجه است؛ لذا در تدوین برنامهها، تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی باید مدنظر قرار گیرد.
استاندار کرمان همچنین بر ضرورت تقویت مهارتآموزی در استان کرمان تاکید کرد و اظهار داشت: مدیریت اوقات فراغت دانشآموزان نباید صرفاً در حوزه سرگرمی باشد؛ بلکه اولویت اصلی دستگاهها در برنامهریزی و سرمایهگذاری باید بر آموزش مهارتهای مورد نیاز از سنین پایین متمرکز شود.
وی با اشاره به راهاندازی «مرکز شوق زندگی» و همکاری با دستگاه قضایی، افزود: اعتبار لازم برای تجهیز این مرکز تأمین شده است و از تمامی دستگاهها خواسته شد تا با معرفی نمایندگان متخصص و مسلط به حوزه اجتماعی، روند رسیدگی به آسیبهای اجتماعی را با هماهنگی بیشتری دنبال کنند.
طالبی، با اشاره به ضعف موجود در رصد آمار و اطلاعات آسیبهای اجتماعی، تاکید کرد: استان کرمان با کمبود منابع مواجه نیست، بلکه چالش اصلی، فقدان طرحهای مؤثر است.
وی از فعالان حوزه اجتماعی خواست تا طرحهای خود را در سطح استان، شهرستانها و محلات بهصورت «پایلوت» ارائه دهند تا با مشارکت بنگاههای اقتصادی و حمایت دستگاههای اجرایی، فرآیند کاهش آسیبهای اجتماعی در استان شتاب گیرد.
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