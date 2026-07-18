سفر رئیس جمهور لبنان به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جوزف عون رئیس جمهور لبنان صبح امروز بیروت را به مقصد واشنگتن ترک کرد. این سفر عون به آمریکا بنا به دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور صورت می گیرد.

قرار است نشست میان عون و مقامات آمریکایی در کاخ سفید برگزار شود و وی با تعدادی از مسئولان این کشور در خصوص موضوعات مربوط به لبنان و راه های تثبیت آتش بس و بازگرداندن امنیت و ثبات به این کشور رایزنی کند.

عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغال شده لبنان و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر کشور از دیگر موضوعاتی است که در نشست های عون در آمریکا بررسی می شود.

این در حالی است که امضای توافق ننگین دولت غربگرای لبنان با رژیم صهیونیستی زیر نظر آمریکا و با حمایت این کشور هیچ نتیجه ای برای لبنان به ویژه توقف حملات اشغالگران در بر نداشته است.