میرمحمد مودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت راههای خراسان جنوبی، اظهار کرد: با حمایت مجموعه وزارت راه و شهرسازی، همکاران و سازمان مدیریت و برنامهریزی، بخشی از پروژههای مهم راهسازی استان تکمیل و در بازه جنگ رمضان به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان جنوبی در شبکه حملونقل کشور بیان کرد: این استان در مسیر گذرگاهها و کریدورهای اصلی کشور قرار دارد که کریدور شمال_جنوب، بندر چابهار در سواحل مکران را از طریق زاهدان و مشهد به کشورهای آسیای میانه متصل میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: کریدور دیگر نیز بندرعباس در سواحل خلیج فارس را از طریق محور کرمان و خراسان جنوبی به کشورهای آسیای میانه متصل میکند و از یکی از گذرگاههای مهم بینالمللی استان عبور میکند.
مودی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه از این مسیرها انجام میشود، افزود: علاوه بر کریدورهای شمالی ـ جنوبی، کریدور شرقی ـ غربی نیز در استان داریم که محور ماهیرود ـ بیرجند به سمت طبس و استانهای غربی را شامل میشود و معبرهای مرزی را به شبکه بزرگراهی کشور متصل میکند.
تکمیل کریدورها، اولویت راهسازی خراسان جنوبی
وی گفت: محورهای دیگری نیز در استان در دست اجراست، اما اولویت اصلی راهسازی، کریدور شمال به جنوب است که از زاهدان به بیرجند و در ادامه به مشهد امتداد پیدا میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش شمالی این کریدور تقریباً تکمیل شده و حدود ۱۲۳ کیلومتر از مسیر در استان قرار دارد، گفت: در حد فاصل گناباد تا خضری نیز همکاران وزارت راه و شهرسازی قراردادهایی با پیمانکاران دارند و قطعاتی از این مسیر در سال گذشته به بهرهبرداری رسیده است.
مودی ادامه داد: بخشهایی از این محور که عمدتاً در محدوده خراسان جنوبی و خراسان رضوی قرار دارد نیز در نیمه ماه نخست امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به بخش جنوبی کریدور شمال ـ جنوب گفت: این بخش در حد فاصل بیرجند تا نهبندان قرار دارد که قسمتهایی از آن در گذشته تکمیل شده و اکنون تکمیل مسیر سربیشه تا شوسف در اولویت قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: حدود ۱۳ کیلومتر از این محور را اواخر سال گذشته به بهرهبرداری رساندیم و پیشبینی میکنیم هفت کیلومتر دیگر نیز ظرف چند هفته آینده آماده بهرهبرداری شود.
مودی افزود: برنامهریزی کردهایم بخش دیگری از قطعات باقیمانده این محور نیز امسال به بهرهبرداری برسد و تمرکز ویژهای بر تکمیل این مسیر داریم.
افزایش ترافیک در محور سربیشه_شوسف
وی با اشاره به افزایش سوانح در این محور اظهار کرد: متأسفانه همین چند وقت پیش نیز شاهد وقوع سانحه بسیار ناگواری در این مسیر بودیم که موجب نگرانی است.
مودی ادامه داد: از سوی دیگر حجم ترافیک افزایش یافته و با توجه به رشد بندر چابهار و ترانزیت، تردد این محور نیز افزایش پیدا میکند، از این رو تکمیل این کریدور مورد توجه دولت قرار دارد.
بهرهبرداری بیش از ۳۰ کیلومتر محور بیرجند_طبس
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به وضعیت محور بیرجند_ طبس، گفت: عملیات اجرایی این پروژه تقریباً از سه سال قبل آغاز شده است.
مودی تصریح کرد: میپذیریم که در این محور مقداری عقبتر هستیم، اما طی سه سال گذشته اتفاقات نسبتاً مناسبی رقم خورده و باند دوم بیش از ۳۰ کیلومتر از این محور تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: در ابتدای امسال و خردادماه هم حدود ۶ کیلومتر دیگر از این محور به بهرهبرداری رسید و امید است بتوانیم تا پایان سال جاری ۱۰ کیلومتر دیگر به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: عملیات خاکی در بخشهایی از مسیر تکمیل شده و پیشرفت مناسبی حاصل شده است، هرچند این محور همچنان کار زیادی دارد و باید قطعات باقیمانده نیز تکمیل شود.
پیگیری نمایندگان برای تکمیل پروژههای راهسازی
مودی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای ادامه پروژهها بیان کرد: استانداری و نمایندگان استان از طریق کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی، پیگیریهای مناسبی انجام میدهند.
وی ادامه داد: همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی نیز نگاه مثبتی به این پروژهها دارند و برنامهریزی کردهایم حداقل در همین دوره، بخش قابل توجهی از مسیرها را تکمیل و به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به دیگر پروژههای راهسازی استان افزود: قطعات دیگری هم داریم که امسال به بهرهبرداری رسیده است از جمله مسیری در محدوده فردوس_آیسک که متأسفانه سالانه شاهد حوادث ناگواری در آن بودیم.
مودی گفت: تا پایان سال نیز برنامهریزی کردهایم قطعات دیگری از پروژههای راهسازی استان را تکمیل و به بهرهبرداری برسانیم.
افزایش چهار برابری اعتبارات پروژههای راهسازی
وی با اشاره به تأمین منابع مالی پروژهها اظهار کرد: پیگیریهای خوبی برای تأمین مالی این پروژهها با همراهی نمایندگان و مجموعه نمایندگان استان انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تصریح کرد: طی دو سال گذشته، یعنی در سال ۱۴۰۴ و قانون بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات پروژههای ما چهار برابر افزایش یافته است که میتوان گفت پایه بودجه مناسبی برای سالهای آینده ایجاد میکند.
مودی افزود: برای پروژههای باند دوم در استان برنامهریزی داریم و امیدواریم با تأمین منابع و ادامه عملیات اجرایی، این پروژهها به بهرهبرداری برسد.
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