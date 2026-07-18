به گزارش خبرنگار مهر،دکتر مهدی کدخدازاده، با اشاره به تصویب این دوره اظهار داشت: با صدور این مجوز، سه دانشکده یادشده مجاز خواهند بود مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی، نسبت به پذیرش متخصصان در رشته های مختلف بالینی علوم دندانپزشکی و برگزاری دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی و اعطای مدرک مربوطه اقدام کنند.
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی این اقدام را گامی مهم در راستای توسعه آموزشهای مهارتی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و درمانی در حوزه دندانپزشکی دانست و افزود: بهرهگیری از فناوری لیزر در دندانپزشکی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت درمان و ارتقای استانداردهای ارائه خدمات به بیماران دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با راهاندازی این دورهها، زمینه تربیت نیروی انسانی توانمند و توسعه کاربردهای علمی و بالینی لیزر در دندانپزشکی بیش از پیش فراهم شود.
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