به گزارش خبرنگار مهر،دکتر مهدی کدخدازاده، با اشاره به تصویب این دوره اظهار داشت: با صدور این مجوز، سه دانشکده یادشده مجاز خواهند بود مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی، نسبت به پذیرش متخصصان در رشته های مختلف بالینی علوم دندانپزشکی و برگزاری دوره فلوشیپ لیزر در دندان‌پزشکی و اعطای مدرک مربوطه اقدام کنند.

دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی این اقدام را گامی مهم در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و درمانی در حوزه دندان‌پزشکی دانست و افزود: بهره‌گیری از فناوری لیزر در دندان‌پزشکی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت درمان و ارتقای استانداردهای ارائه خدمات به بیماران دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی این دوره‌ها، زمینه تربیت نیروی انسانی توانمند و توسعه کاربردهای علمی و بالینی لیزر در دندان‌پزشکی بیش از پیش فراهم شود.