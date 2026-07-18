به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از یازدهمین شماره نشریه آیینی و روایت‌محور «عین» با عنوان «خون» عصر پنجشنبه ۲۵ تیرماه با حضور سید محمدحسین حجازی، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، محمدامین باقری، برادر شهید مصباح‌الهدی باقری، وحید یامین‌پور، نویسنده و استاد دانشگاه، محمدحسین پویانفر، مداح اهل بیت(ع)، و جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی، با اجرای علی درستکار در خانه شعر و ادبیات برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان با تاکید بر جایگاه روایت، قلم و ادبیات در تبیین فرهنگ عاشورا، مقاومت و حق‌طلبی، از شهید مصباح‌الهدی باقری به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار عرصه فرهنگ و اندیشه یاد کردند.

سید محمدحسین حجازی، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، با تاکید بر آنکه مسئولیت فعالان فرهنگی پس از شهادت دکتر مصباح‌الهدی باقری سنگین‌تر از گذشته شده است، گفت: «امروز جنس نگاه، قلم و روایت تغییر کرده و باید هم‌مسیر با اندیشه و منش شهیدان، مسیر تولیدات فرهنگی را ادامه دهیم.»

حجازی با اشاره به نقش اثرگذار شهید مصباح‌الهدی باقری در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی، او را شخصیتی صاحب‌نظر و جریان‌ساز توصیف کرد و افزود: «دیدگاه‌ها و نظرات ایشان همواره در فعالیت‌های فرهنگی اثرگذار بود و ادامه دادن این مسیر، وظیفه نسل جوان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی است.»

او همچنین با اشاره به جایگاه منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد اظهار داشت: «اراضی عباس‌آباد یادگار رهبر انقلاب است و باید این ظرفیت ارزشمند فرهنگی حفظ و تقویت شود. لازم است منظومه فکری رهبر انقلاب بیش از گذشته استخراج و به زبان امروز برای نسل جوان روایت شود.»

وحید یامین‌پور نیز با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری، روحیه تربیت‌گری و توجه او به رشد انسان‌ها را از مهم‌ترین ابعاد شخصیتش دانست و گفت: «نشریه «عین» با تکیه بر روایت و قصه، توانسته ارتباطی صمیمی و باورپذیر با مخاطب برقرار کند؛ مجله‌ای که آینده‌دار، اثرگذار و از نیازهای امروز فضای فرهنگی کشور است.»

محمدحسین پویانفر، مداح اهل بیت(ع)، نیز با بیان آنکه شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری برای بسیاری از شاگردانش نقش یک معلم و راهنما را ایفا می‌کرد، افزود: «او برای من تنها یک استاد نبود، بلکه پشتیبان، مرشد و برادر بزرگ‌تری بود که نگاه منظم و عمیقش در حل مسائل برای بسیاری الهام‌بخش بود و فقدان او خلا بزرگی برای جریان فرهنگی و تربیتی کشور ایجاد کرده است.»

محمدامین باقری، برادر شهید مصباح‌الهدی باقری، نیز با اشاره به محور محتوایی شماره یازدهم نشریه «عین» گفت: «این شماره با الهام از فرهنگ عاشورا، نسبت میان سوگ، حماسه و خون‌خواهی را روایت می‌کند و تلاش دارد نشان دهد خون، پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز تداوم حقیقت و روایت است.»

یازدهمین شماره نشریه «عین» با عنوان «خون» به یاد شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری منتشر شده و با محوریت روایت سوگ و حماسه، ایمان، مقاومت و امید را در قالب روایت‌های مستند و تجربه‌های زیسته بازخوانی می‌کند. این نشریه به‌صورت مناسبتی توسط مرکز تخصصی احیای امر اهل‌بیت(ع) منتشر می‌شود.

آیین رونمایی از این شماره با عنوان «روایت سوگ و حماسه» در خانه شعر و ادبیات برگزار شد و حاضران در این نشست، درباره نسبت روایت، سوگ، حماسه و خون‌خواهی در ادبیات و فرهنگ معاصر به گفت‌ و گو پرداختند.