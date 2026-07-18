سپهری: مرز خسروی با آمادگی کامل پذیرای زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: تمامی اقدامات و برنامهریزیهای مورد نیاز برای اجرای مأموریت اربعین در حوزه مرزبانی انجام شده و نیروهای مرزبانی با آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران در مرز خسروی مستقر خواهند شد.
وی افزود: نیروهای عملیاتی مورد نیاز سازماندهی و آموزشهای تخصصی لازم را فرا گرفتهاند و همچنین بخشی از نیروهای کمکی نیز از مرکز به استان اعزام میشوند تا ظرفیت مرزبانی برای مدیریت تردد زائران بیش از پیش تقویت شود.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به تعامل مناسب با طرف عراقی گفت: ارتباط و هماهنگی با مرزبانان کشور عراق در وضعیت مطلوبی قرار دارد و همانند سالهای گذشته، دیپلماسی مرزی به صورت مستمر دنبال میشود تا در صورت بروز هرگونه وقفه یا ازدحام در نقطه صفر مرزی، مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
سپهری تأکید کرد: هدف مرزبانی فراهم کردن شرایطی است که زائران با سهولت، امنیت، آرامش و حفظ کرامت انسانی از مرز عبور کنند و تمامی برنامهریزیها نیز در همین راستا انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: کارکنان مرزبانی با تمام توان برای انجام این مأموریت بزرگ در آمادهباش کامل قرار دارند و با توجه به اقدامات زیرساختی و عملیاتی انجام شده از ورودی استان تا نقطه صفر مرزی، شرایط برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بیش از گذشته فراهم شده است.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای اجرایی و مدیریت منسجم ستاد اربعین، مرز خسروی امسال نیز بدون مشکل خاصی پذیرای زائران حسینی باشد و میزان رضایتمندی زائران نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
کرمانشاه- فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مرزبانی و تعامل مطلوب با طرف عراقی، گفت: تمامی تمهیدات برای تردد روان، ایمن و با کرامت زائران اربعین فراهم است.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: تمامی اقدامات و برنامهریزیهای مورد نیاز برای اجرای مأموریت اربعین در حوزه مرزبانی انجام شده و نیروهای مرزبانی با آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران در مرز خسروی مستقر خواهند شد.
نظر شما