زمان پلمب بیمارستان کتالم هیچ بیماری بستری نبود

رزا پورسید در گفت وگو با خبرنگار مهر از پلمب بیمارستان احمدنژاد کتالم به دلیل نداشتن پروانه معتبر بهره‌برداری خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای ضوابط قانونی و صیانت از سلامت شهروندان انجام شده است.

پورسید اظهار کرد: پلمب این مرکز درمانی با دستور مراجع ذی‌صلاح و به دلیل عدم تمدید پروانه بهره‌برداری صورت گرفته و موضوع ارتباطی با ارائه خدمات درمانی یا وضعیت بیماران نداشته است.

وی با اشاره به شرایط بیمارستان در زمان اجرای حکم افزود: هنگام پلمب، هیچ بیمار بستری در این مرکز حضور نداشت و بیمارستان تنها در بخش خدمات سرپایی فعالیت می‌کرد؛ از این رو اجرای حکم بدون ایجاد اختلال در روند درمان بیماران انجام شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رامسر ادامه داد: تمامی مراکز درمانی برای ادامه فعالیت ملزم به دریافت و تمدید مجوزهای قانونی هستند و رعایت این الزامات از مهم‌ترین شروط ارائه خدمات درمانی به شمار می‌رود.

پورسید با بیان اینکه این بیمارستان طی ماه‌های اخیر با کاهش مراجعه بیماران و افزایش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری مواجه بوده است، تصریح کرد: به همین دلیل فرآیند تمدید پروانه بهره‌برداری این مرکز انجام نشده و ادامه فعالیت آن منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم است.

وی تأکید کرد: به محض رفع نواقص موجود، تمدید پروانه‌های قانونی و تکمیل الزامات مورد نیاز از سوی مسئولان بیمارستان، محدودیت ایجاد شده رفع و امکان ازسرگیری فعالیت این مرکز درمانی فراهم خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رامسر همچنین نقش همکاری سازمان‌های بیمه‌گر را در پایداری خدمات مراکز درمانی مهم دانست و گفت: انعقاد قرارداد با بیمه‌ها می‌تواند در استمرار فعالیت و ارائه خدمات درمانی این بیمارستان مؤثر باشد.

پورسید در پایان با تأکید بر اینکه سلامت مردم اولویت اصلی حوزه بهداشت و درمان است، خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان در چارچوب قوانین بر عملکرد مراکز درمانی نظارت مستمر داشته و با هرگونه فعالیت خارج از ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.