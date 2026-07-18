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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

زمان پلمب بیمارستان کتالم هیچ بیماری بستری نبود

زمان پلمب بیمارستان کتالم هیچ بیماری بستری نبود

رامسر- مدیر شبکه بهداشت و درمان رامسر گفت: بیمارستان احمدنژاد کتالم به دلیل نداشتن پروانه معتبر بهره‌برداری پلمب شد و در زمان اجرای این حکم هیچ بیمار بستری در این مرکز حضور نداشت.

رزا پورسید در گفت وگو با خبرنگار مهر از پلمب بیمارستان احمدنژاد کتالم به دلیل نداشتن پروانه معتبر بهره‌برداری خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای ضوابط قانونی و صیانت از سلامت شهروندان انجام شده است.

پورسید اظهار کرد: پلمب این مرکز درمانی با دستور مراجع ذی‌صلاح و به دلیل عدم تمدید پروانه بهره‌برداری صورت گرفته و موضوع ارتباطی با ارائه خدمات درمانی یا وضعیت بیماران نداشته است.

وی با اشاره به شرایط بیمارستان در زمان اجرای حکم افزود: هنگام پلمب، هیچ بیمار بستری در این مرکز حضور نداشت و بیمارستان تنها در بخش خدمات سرپایی فعالیت می‌کرد؛ از این رو اجرای حکم بدون ایجاد اختلال در روند درمان بیماران انجام شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رامسر ادامه داد: تمامی مراکز درمانی برای ادامه فعالیت ملزم به دریافت و تمدید مجوزهای قانونی هستند و رعایت این الزامات از مهم‌ترین شروط ارائه خدمات درمانی به شمار می‌رود.

پورسید با بیان اینکه این بیمارستان طی ماه‌های اخیر با کاهش مراجعه بیماران و افزایش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری مواجه بوده است، تصریح کرد: به همین دلیل فرآیند تمدید پروانه بهره‌برداری این مرکز انجام نشده و ادامه فعالیت آن منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم است.

وی تأکید کرد: به محض رفع نواقص موجود، تمدید پروانه‌های قانونی و تکمیل الزامات مورد نیاز از سوی مسئولان بیمارستان، محدودیت ایجاد شده رفع و امکان ازسرگیری فعالیت این مرکز درمانی فراهم خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رامسر همچنین نقش همکاری سازمان‌های بیمه‌گر را در پایداری خدمات مراکز درمانی مهم دانست و گفت: انعقاد قرارداد با بیمه‌ها می‌تواند در استمرار فعالیت و ارائه خدمات درمانی این بیمارستان مؤثر باشد.

پورسید در پایان با تأکید بر اینکه سلامت مردم اولویت اصلی حوزه بهداشت و درمان است، خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان در چارچوب قوانین بر عملکرد مراکز درمانی نظارت مستمر داشته و با هرگونه فعالیت خارج از ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6891574

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