برنامه‌ شهرداری کرمان برای تابستان نوجوانان؛ از ماجراجویی تا تربیت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی، بعد از ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و با هدف ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان، ویژه‌برنامه «اردوهای ماجراجویانه فرهنگی و تربیتی» در مراکز فرهنگی وابسته به شهرداری کرمان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش محوری مراکز فرهنگی، فرهنگسراها و پارک‌های بانوان شهر در اجرای این طرح افزود: این برنامه به‌ صورت ویژه برای نوجوانان طراحی شده و مراکز فرهنگی شهرداری کرمان، نقش مهمی در برنامه‌ریزی و اجرای آن برعهده دارند.

احمدی، ادامه داد: این طرح در قالب یک دوره ۱۰ هفته‌ای و با بهره‌گیری از برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و مهارتی برگزار خواهد شد و محورهایی همچون فرهنگ شهروندی، تقویت روحیه کار گروهی، پرورش تفکر استراتژیک، دشمن‌شناسی و آموزش مهارت‌های مختلف را دنبال می‌کند.

معاون فرهنگی شهردار کرمان، اظهار امیدواری کرد: اجرای این برنامه بتواند زمینه‌ساز رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان و تجربه‌ای متفاوت و اثربخش از اوقات فراغت تابستانی برای آنان باشد.