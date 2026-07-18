برنامه‌ شهرداری کرمان برای تابستان نوجوانان؛ از ماجراجویی تا تربیت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی، بعد از ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و با هدف ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی آنان، ویژهبرنامه «اردوهای ماجراجویانه فرهنگی و تربیتی» در مراکز فرهنگی وابسته به شهرداری کرمان برگزار میشود.
وی با اشاره به نقش محوری مراکز فرهنگی، فرهنگسراها و پارکهای بانوان شهر در اجرای این طرح افزود: این برنامه به صورت ویژه برای نوجوانان طراحی شده و مراکز فرهنگی شهرداری کرمان، نقش مهمی در برنامهریزی و اجرای آن برعهده دارند.
احمدی، ادامه داد: این طرح در قالب یک دوره ۱۰ هفتهای و با بهرهگیری از برنامههای متنوع آموزشی، فرهنگی و مهارتی برگزار خواهد شد و محورهایی همچون فرهنگ شهروندی، تقویت روحیه کار گروهی، پرورش تفکر استراتژیک، دشمنشناسی و آموزش مهارتهای مختلف را دنبال میکند.
معاون فرهنگی شهردار کرمان، اظهار امیدواری کرد: اجرای این برنامه بتواند زمینهساز رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان و تجربهای متفاوت و اثربخش از اوقات فراغت تابستانی برای آنان باشد.
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