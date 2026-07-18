به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری کنگره شهدا با اشاره به برگزاری پانزدهمین جلسه کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان، از بررسی آخرین اقدامات کمیتههای تخصصی با حضور مسئولان خبر داد و گفت: همه کمیتهها باید تعهدات خود را مطابق برنامه زمانبندی عملیاتی کنند تا برگزاری این کنگره به تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، انسجام اجتماعی و هویتبخشی در جامعه منجر شود.
وی اظهار کرد: جلسات کنگره به صورت مستمر و دورهای برگزار میشود و در هر نشست، کمیتههای تخصصی گزارشی از آخرین اقدامات و روند اجرای برنامههای خود ارائه میکنند.
ارژنگ افزود: در جلسه امروز که با حضور سردار آزادی، مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج برگزار شد، آخرین وضعیت اقدامات کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و توصیههای لازم برای تسریع و ارتقای روند اجرای برنامهها ارائه شد.
وی با تأکید بر ضرورت پایبندی کمیتهها به برنامه زمانبندی مصوب، خاطرنشان کرد: انتظار میرود تمامی کمیتهها تعهدات خود را در موعد مقرر عملیاتی کنند تا زمینه برگزاری باشکوه کنگره فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری هدف نهایی این رویداد را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و گفت: امیدواریم برگزاری این کنگره، بهویژه در شرایط کنونی کشور، موجب تقویت انسجام اجتماعی، افزایش همبستگی و هویتبخشی در جامعه شود.
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