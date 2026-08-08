حضرتی: قوانین نظارت بر بازار نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، و محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار بناب، عصر شنبه با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، دیدار و درباره مسائل و چالش‌های حوزه نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی شهرستان بناب گفت‌وگو کردند.

صمد حضرتی در این نشست با تشریح وظایف تعزیرات حکومتی اظهار کرد: وظیفه ذاتی این سازمان رسیدگی به پرونده‌هایی است که از سوی دستگاه‌های نظارتی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع می‌شود.

وی افزود: در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های نظارتی نیز در سطح بازار انجام می‌شود و واحدهای صنفی از نظر رعایت قوانین و مقررات مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به پیچیدگی برخی قوانین این حوزه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با ارائه پیشنهادهای اصلاحی، زمینه بهبود و تسهیل قوانین مرتبط با نظارت بر بازار را فراهم کنند.

حضرتی با بیان اینکه نظارت بر بازار فرآیندی مستمر است، ادامه داد: نظارت بر بازار هیچ‌گاه تمام‌شدنی نیست و باید سازوکارهای قانونی آن به گونه‌ای اصلاح شود که این فرآیند با سهولت و کارآمدی بیشتری انجام گیرد.

وی همچنین به وضعیت ساختمان اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: ساختمان فعلی اداره کل به دلیل قدمت و فرسودگی از استانداردهای لازم خارج شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: با هماهنگی و همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان، یک قطعه زمین برای احداث ساختمان جدید اداره کل اختصاص یافته، اما اجرای این طرح نیازمند تأمین اعتبار ملی است.

حضرتی از نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی خواست برای اختصاص اعتبار ملی مورد نیاز احداث ساختمان جدید اداره کل تعزیرات حکومتی استان پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

حجت‌الاسلام رضا باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: شرایط نظارت بر بازار نسبت به گذشته تغییر کرده و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت بیشتری بر اجرای قوانین و رعایت حقوق مردم نظارت کنند.

وی افزود: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد آثار منفی و برهم زدن آرامش روانی جامعه و افزایش نارضایتی مردم است، همه دستگاه‌های نظارتی باید با پایبندی به قوانین و انجام دقیق وظایف خود برای عبور موفق از این شرایط تلاش کنند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی همچنین برای پیگیری تأمین اعتبار ملی مورد نیاز ساخت ساختمان جدید اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی قول مساعد داد.

محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار بناب نیز با اشاره به مسائل و چالش‌های حوزه نظارت بر بازار، تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: وجود اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان بناب موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌های صنفی و اقتصادی شده و نقش مؤثری در ساماندهی بازار و حمایت از حقوق شهروندان دارد.