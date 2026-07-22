  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

مقاتلی:بهزیستی نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری و امیدآفرینی در جامعه دارد

مقاتلی:بهزیستی نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری و امیدآفرینی در جامعه دارد

بوشهر-فرماندار دشتی نقش سازمان بهزیستی را در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه مهم دانست و بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات شایسته به جامعه هدف تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه به همراه مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در بازدید از مجتمع توانبخشی بهزیستی شهرستان دشتی، ضمن تبریک هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی، از خدمات و تلاش‌های کارکنان این مجموعه در ارائه خدمات به جامعه هدف قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش مهم سازمان بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای سرمایه اجتماعی اظهار کرد: مجموعه بهزیستی با ارائه خدمات تخصصی و حمایتی، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری، امیدآفرینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایفا می‌کند.

فرماندار دشتی بر ضرورت تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و افزود: کارکنان این مجموعه باید با سعه‌صدر، احترام و پاسخگویی مناسب، خدمات شایسته‌ای به مددجویان و مراجعان ارائه کنند تا زمینه افزایش رضایتمندی جامعه هدف فراهم شود.

مقاتلی در ادامه از بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، امکانات و برنامه‌های حمایتی این مجموعه قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان بهزیستی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به حمایت از اقشار نیازمند و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی دارد و مجموعه مدیریتی شهرستان نیز از برنامه‌های بهزیستی در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به جامعه هدف حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 6895538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها