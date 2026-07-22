به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه به همراه مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در بازدید از مجتمع توانبخشی بهزیستی شهرستان دشتی، ضمن تبریک هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی، از خدمات و تلاش‌های کارکنان این مجموعه در ارائه خدمات به جامعه هدف قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش مهم سازمان بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای سرمایه اجتماعی اظهار کرد: مجموعه بهزیستی با ارائه خدمات تخصصی و حمایتی، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری، امیدآفرینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایفا می‌کند.

فرماندار دشتی بر ضرورت تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و افزود: کارکنان این مجموعه باید با سعه‌صدر، احترام و پاسخگویی مناسب، خدمات شایسته‌ای به مددجویان و مراجعان ارائه کنند تا زمینه افزایش رضایتمندی جامعه هدف فراهم شود.

مقاتلی در ادامه از بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، امکانات و برنامه‌های حمایتی این مجموعه قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان بهزیستی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به حمایت از اقشار نیازمند و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی دارد و مجموعه مدیریتی شهرستان نیز از برنامه‌های بهزیستی در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به جامعه هدف حمایت خواهد کرد.