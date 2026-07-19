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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

عملیات انهدام بمب‌های عمل نکرده جنگ رمضان در ارتفاعات تهران

عملیات انهدام بمب‌های عمل نکرده جنگ رمضان در ارتفاعات تهران

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: عملیات خنثی سازی و انهدام بمب‌های عمل نکرده جنگ رمضان فردا در ارتفاعات تهران، انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در اطلاعیه‌ای، خطاب به شهروندان تهرانی به ویژه ساکنان مناطق شرق و جنوب شرق تهران، اعلام کرد که عملیات خنثی‌سازی و انهدام بمب‌های عمل‌نکرده جنگ تحمیلی رمضان، در ارتفاعات مسعودیه و مسگرآباد تهران، فردا (دوشنبه 29 تیر 1405) از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، توسط نیروهای متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه، ضمن تاکید بر احتمال شنیده شدن «صدای انفجار مهیب» در مناطقی از تهران، آمده است: صدای انفجار احتمالی، ناشی از اجرای عملیات برنامه‌ریزی و کنترل شده توسط ارتش است، لذا از شهروندان درخواست می‌شود، در صورت شنیده شدن صدای انفجار، هیچ‌گونه نگرانی‌ای نداشته باشند.

کد مطلب 6892721
رامین عبداله شاهی

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