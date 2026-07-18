واکنش مسی به عکس وایرال شده با یامال/ تقابل با او دیوانه کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین، یک روز مانده به دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا، درباره عکس مشهور و وایرال‌شده خود در کنار لامین یامال واکنش نشان داد؛ تصویری که نزدیک به دو دهه پیش و زمانی که ستاره جوان اسپانیا تنها ۶ ماه داشت، ثبت شده بود.

پس از صعود آرژانتین و اسپانیا به فینال جام جهانی، بار دیگر تصویری از سال ۲۰۰۷ در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت؛ عکسی که در آن مسی ۲۰ ساله، در جریان یک پروژه خیریه مشترک میان روزنامه «دیاریو اسپورت» و یونیسف، در حال حمام کردن لامین یامال نوزاد در یک وان پلاستیکی آبی‌رنگ دیده می‌شود. در تصاویر دیگری نیز مسی، یامال را پس از حمام در آغوش گرفته است.

این عکس‌ها نخستین بار در سال ۲۰۲۴ توسط «منیر نصراوی» پدر لامین یامال در اینستاگرام منتشر شد و او زیر آن نوشت: آغاز دو اسطوره.

مسی که در مراسم «فناتیکس فست» در نیویورک حضور یافته بود درباره این تصاویر گفت: آن عکس واقعاً دیوانه‌کننده است. او آن زمان فقط یک نوزاد بود و حالا قرار است در فینال جام جهانی مقابل هم بازی کنیم. واقعاً تصویر عجیبی است.

کاپیتان آرژانتین در ادامه با تمجید از ستاره جوان اسپانیا افزود: برای او بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. یامال یکی از بازیکنان بارسلوناست و الان هم یکی از بهترین فوتبالیست‌های جهان محسوب می‌شود. البته اسپانیا فقط به یامال خلاصه نمی‌شود و بازیکنان بزرگ دیگری هم دارد. ما هم تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا بهترین بازی ممکن را ارائه دهیم.

مسی همچنین درباره توانایی‌های یامال گفت: او فقط ۱۹ سال دارد و آینده فوق‌العاده‌ای پیش رویش است. فرصت دارد تاریخ‌سازی کند، اما ما هم برای قهرمانی با تمام توان به میدان خواهیم رفت.

این تصاویر توسط «خوان مونفورت»، عکاس خبرگزاری آسوشیتدپرس، در سال ۲۰۰۷ ثبت شده بود. او درباره این اتفاق گفت: هیچ‌وقت اعتقادی به سرنوشت نداشتم، اما حالا در باورم تردید ایجاد شده است. اتفاقی که رخ داده، فراتر از هر توضیح منطقی است.

به گفته مونفورت، مادر لامین یامال از طریق قرعه‌کشی میان خانواده‌های شهر ماتارو، در نزدیکی بارسلونا، برای حضور در این پروژه خیریه انتخاب شده بود و همین اتفاق باعث شد نوزادی که سال‌ها بعد به یکی از ستاره‌های فوتبال جهان تبدیل شد، در کنار لیونل مسی قرار بگیرد.

حالا نزدیک به ۱۹ سال پس از ثبت آن تصاویر تاریخی، مسی و یامال در شرایطی مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت که بسیاری، ستاره جوان اسپانیا را جانشین احتمالی اسطوره آرژانتینی در فوتبال جهان می‌دانند؛ تقابلی که جذابیت فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را دوچندان کرده است.