به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا خسروی با مقایسه آمارهای مصرف برق گفت: در روزهای گذشته، بار پایه مصرف برق در حوزه مدیریت برق شیراز در ساعت ۱۵ به یک‌هزار و ۲۱۵ مگاوات رسید که در مقایسه با بار پایه یک‌هزار و ۲۸۴ مگاواتی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی این کاهش را نتیجه همکاری و همدلی شهروندان و تأثیر مثبت پویش «۲۵ درجه» دانست و افزود: این پویش با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش بار شبکه اجرا شده و به شهروندان یادآوری می‌کند با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق، در حفظ منابع انرژی کشور نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین به اجرای برنامه‌های آموزشی «سبا» (سفیران بهینه‌سازی انرژی) اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ارتقای آگاهی عمومی درباره مصرف بهینه انرژی اجرا شده و در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و آموزش شیوه‌های صحیح مصرف انرژی تأثیرات قابل توجهی داشته است.

خسروی افزود: اجرای این برنامه‌های آموزشی به افزایش سطح آگاهی عمومی و کاهش هدررفت منابع انرژی کمک کرده و مشارکت شهروندان را در مدیریت مصرف برق تقویت کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف برق، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: با توجه به چالش‌های موجود در تأمین انرژی و ناترازی برق، صرفه‌جویی در ساعات اوج مصرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مشارکت مردم در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین پایدار انرژی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از شهروندان خواست با ادامه روند مدیریت مصرف و رعایت توصیه‌های صرفه‌جویی، همچنان در تأمین پایدار برق کشور مشارکت داشته باشند.

خسروی در پایان با قدردانی از همراهی مردم گفت: از همه شهروندانی که با احساس مسئولیت در مسیر مدیریت مصرف برق گام برمی‌دارند، صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم با تداوم این همکاری، بتوانیم پایداری شبکه برق و تأمین مطمئن انرژی را حفظ کنیم.