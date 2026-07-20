به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با حضور در محدوده سه‌راهی کهورستان هرمزگان از پل‌های آسیب‌دیده این محور بازدید و روند بازسازی و برقراری تردد را بررسی کرد.

در این بازدید، گزارشی از خسارت واردشده به دو دستگاه پل محور بندرعباس-لار-جهرم ارائه شد.

این دو پل که هر کدام دارای پنج دهانه ۱۰ متری هستند، شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیرماه بر اثر حمله رژیم جنایتکار آمریکا هدف اصابت قرار گرفتند و هر دو سازه دچار آسیب شدند.

در جریان بازدید، اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط پس از حادثه و بازگشایی مسیر تشریح شد.

با تلاش نیروهای راهداری، مجموعه‌های اجرایی و عوامل پشتیبانی، کمتر از دو ساعت پس از وقوع حمله، هر دو مسیر برای عبور و مرور بازگشایی شد و تردد در این محور راهبردی بدون وقفه از سر گرفته شد.

وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌های عملیاتی و اجرایی، بر استمرار اقدامات لازم برای حفظ پایداری شبکه راه‌های کشور و بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.