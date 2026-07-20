به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه، انبار اقلام و تجهیزات ساختمانی، بیمارستان در حال ساخت «نیایش» شهر خرم‌آباد دچار آتش‌سوزی شد.

تکذیب شایعه اصابت به بیمارستان

مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: مقارن ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه، خبر دادند که کارگاه پیمانکار بیمارستان در حال ساخت «نیایش» خرم‌آباد دچار حریق شده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله واحدهای آتش‌نشانی و تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند، گفت: شایعه شده بود که این منطقه مورد اصابت قرار گرفته که این امر کاملاً تکذیب می‌شود، علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، افزود: پس از اطفای کامل حریق و عملیات امداد و نجات که توسط تیم‌های عملیاتی در حال انجام است، هم علت حادثه و هم میزان خسارت به اطلاع مردم عزیز رسانده می‌شود.

پازوکی با تأکید بر اینکه خواهش ما این است که از دامن‌زدن به شایعات در خصوص حملات هوایی دشمن کاملاً پرهیز شود، این امر در بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد یک حادثه نرمال بوده و بعد از اتمام کار اطفا، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد، بر اساس برآوردهای اولیه هم این حادثه تلفات جانی و یا زخمی نداشته است.

حادثه خسارات جانی نداشته است

محمد سیف معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: متأسفانه حدود یک ساعت پیش، در بخش انبار اقلام و تجهیزات ساختمانی، بیمارستان در حال ساخت بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد، شاهد آتش‌سوزی بودیم.

وی عنوان کرد: بیمارستان هنوز تحویل دانشگاه علوم پزشکی نشده است، در حال حاضر در اختیار مؤسسه ساخت این بیمارستان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه بیمارستان تا قبل از آتش‌سوزی حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، گفت: امیدواریم با اقدام آتش‌نشانی در اطفای آتش، بیمارستان دوباره به مدار ساخت برگردد و در موعد مقرر تحویل دانشگاه علوم پزشکی لرستان شود.

سیف، تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه خسارات جانی نداشته است، علت حریق در دست بررسی است، بعد از بررسی‌های کارشناسی توسط آتش‌نشانی، علت اعلام خواهد شد.