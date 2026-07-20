رشد شاخص کل بورس به ۵۷ هزار واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های بازار سرمایه، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افزایش ۵۷ هزار و ۹۳۷ واحدی در سطح ۴ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۴۳۸ واحد ایستاد.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۹ هزار و ۱۳۷ واحدی به یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۲۰۷ واحد رسید.

بر اساس این داده‌ها، ارزش بازار سرمایه به ۱۴۰ هزار و ۴۸۰ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان رسیده است.

در جریان معاملات امروز، تعداد معاملات به ۵۴۶ هزار و ۲۱۰ رسید و ارزش معاملات نیز ۲۴۲ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان ثبت شد. حجم معاملات هم ۳۹.۲۱۲ میلیارد برگه بود.