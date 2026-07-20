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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

رشد شاخص کل بورس به ۵۷ هزار واحد رسید

رشد شاخص کل بورس به ۵۷ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۵۷ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۸۱۳ هزار واحد رسید و ارزش معاملات از ۲۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های بازار سرمایه، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افزایش ۵۷ هزار و ۹۳۷ واحدی در سطح ۴ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۴۳۸ واحد ایستاد.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۹ هزار و ۱۳۷ واحدی به یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۲۰۷ واحد رسید.

بر اساس این داده‌ها، ارزش بازار سرمایه به ۱۴۰ هزار و ۴۸۰ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان رسیده است.

در جریان معاملات امروز، تعداد معاملات به ۵۴۶ هزار و ۲۱۰ رسید و ارزش معاملات نیز ۲۴۲ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان ثبت شد. حجم معاملات هم ۳۹.۲۱۲ میلیارد برگه بود.

کد مطلب 6893592
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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