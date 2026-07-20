حریق منزل مسکونی در مشهد و نجات ۲ محبوسی از طبقه چهارم 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حریق در یک واحد مسکونی واقع در خیابان ولی‌عصر با تلاش سریع آتش‌نشانان مهار شد و ۲ نفر که در طبقه چهارم این ساختمان محبوس شده بودند، نجات یافتند.

مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: این حادثه امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۲ و ۱۰ به محل اعزام شدند.

وی افزود: حریق در یک واحد مسکونی در طبقه سوم یک ساختمان ۴ طبقه رخ داده بود که با توجه به گسترش دود به طبقات بالایی، ۲ نفر از ساکنان در طبقه چهارم محبوس شده بودند. همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، این افراد را به پشت‌بام ساختمان منتقل کرده و از خطرات احتمالی نجات دادند.

نجمی تصریح کرد: عملیات اطفای حریق نیز همزمان با نجات محبوسین انجام شد و خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت.

مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی مشهد از شهروندان خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌ها به ویژه در فصل گرما توجه بیشتری داشته باشند و از نگهداری مواد قابل اشتعال در منزل خودداری کنند.