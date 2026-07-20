به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۲ لغایت ۱۰ مردادماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید تا ساعت ۱۵ روز جمعه ۲ مردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان) محمد حسینوند (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن نژاد (خوزستان) پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران) علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) میثم دلخانی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) امید بهمنی (فارس) رامین بخشی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان) اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمدرضا مختاری (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران) جمال اسماعیلی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان) مرتضی الغوثی (مازندران) علی اصغر دادبخش (مازندران) فردین مقصودی (کیش)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده - مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده - مهدی علیاری - بابک ولی محمدی

مربی ادواری: پیام بویری

ماساژور: جمال حق پناه

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی

روانشناس: حسین سلطانی

سرپرست: امید شایگان