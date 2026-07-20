دادگستری سمنان: اراذل و اوباش محور شاهرود ـ آزادشهر روانه زندان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل دادگستری سمنان از برخورد قاطع و فوری با عاملان اخلال در نظم و امنیت عمومی در محور شاهرود ـ آزادشهر خبر داد و گفت: در پی هماهنگی و اقدام مشترک دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود، هر شش متهم این پرونده در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند.

وی با اشاره به حادثه روز گذشته در محور شاهرود ـ آزادشهر اظهار کرد: تعدادی از اراذل و اوباش برای لحظاتی با مسدود کردن این محور مواصلاتی، با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی، نظم و امنیت مردم را بر هم زده و با قدرت‌نمایی، ضمن تخریب خودروهای شهروندان و تعرض به جان و مال مردم، امنیت عمومی را مورد خدشه قرار دادند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: به محض اطلاع از وقوع این حادثه، موضوع در دستور کار فوری دستگاه قضایی استان قرار گرفت و به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود دستور داده شد با سرعت، دقت و قاطعیت نسبت به شناسایی، دستگیری و تعقیب قانونی عاملان این اقدام مجرمانه اقدام کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سزای اعمال خود برسند.

اکبری با بیان اینکه نتیجه هماهنگی و اقدام مشترک دستگاه قضایی شهرستان و فرماندهی انتظامی شاهرود در کمتر از ۲۴ ساعت به دست آمد، تصریح کرد: هر ۶ متهم این پرونده ظرف چند ساعت پس از ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده قضایی، با اتهام «محاربه و راهزنی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهمان با مسدود کردن مسیر جاده شاهرود - آزادشهر و با استفاده از تبر و سایر سلاح‌های سرد، ضمن قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت، اقدام به شکستن شیشه خودروهای عبوری و تخریب اموال شهروندان کردند. این اقدام مجرمانه، علاوه بر وارد کردن خسارات مالی به خودروهای مردم، موجب ایجاد آسیب‌های جدی روحی و روانی و برهم زدن امنیت و آرامش عمومی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم، خط قرمز دستگاه قضایی استان است، خاطرنشان کرد: افرادی که با اقدامات خشونت‌آمیز، شرارت، قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم و امنیت عمومی، آسایش شهروندان را هدف قرار دهند، باید بدانند که دستگاه قضایی استان با همکاری ضابطان قضایی، با هیچ‌گونه رفتار مخل امنیت عمومی مماشات نخواهد کرد. این افراد با برخوردی سریع، قاطع و قانونی مواجه خواهند شد و در چارچوب قانون، مجازات‌های بازدارنده و عبرت‌آموز در انتظار آنان خواهد بود.