مصائب شمشیربازان برای مسابقات قهرمانی جهان/هنوز ویزا صادر نشده

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازان اسلحه سابر در حالی مسابقات قهرمانی جهان را پیش رو دارند که معضل ویزا و عدم صدور آن، آنها را با مشکل سفر به محل برگزاری این رقابت ها و حتی احتمال لغو آن مواجه کرده است.

این دوره رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان از روز پنجشنبه (اول مرداد) به میزبانی هنگ کنگ آغاز می شود. مسابقات در هر سه اسلحه سابر، اپه و فلوره مردان و زنان برگزار می شود اما شمشیربازی ایران تنها در اسلحه سابر مردان و زنان نماینده دارد.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور همراه با نجمه سازنچیان، ۵ شمشیرباز اسلحه سابر هستند که برای مسابقات قهرمانی جهان ثبت نام شده اند. قرار بود این شمشیربازان روز گذشته (دوشنبه ۲۹ تیر) عازم هنگ کنگ شوند تا پیش از ورود به مسابقات قهرمانی جهان، زیر نظر کریستین بائو که در محل این رقابت ها حضور دارند، تمرینات شان را پیگیری کنند. این زمان سفر اما به دلیل عدم صدور روادید لغو شد.

بر همین اساس و بعد از ابطال بلیت های رزرو شده برای روز دوشنبه، سفر شمشیربازان به امروز (سه شنبه ۳۰ تیر) موکول شد این در حالی است که هنوز ویزای آنها صادر نشده است.