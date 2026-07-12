به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا در حالی سه هفته پیش در دهلی نو برگزار شد که تیم اسلحه سابر ایران در هیچ یک از بخش های انفرادی و تیمی این مسابقات حرفی برای گفتن نداشت.

در بخش تیمی، تیم ایران نهم شد و پیش از آن در بخش انفرادی هم نمایندگان ایران در جدول ۱۶ نفره (علی پاکدامن)، ۳۲ نفره (طاها کارگرپور) و ۶۴ نفره (محمد فتوحی و نیما زاهدی) به کار خود پایان داده بودند.

این در حالی بود که شمشیربازان اسلحه سابر ایران پیش از حضور در رقابت های قهرمانی آسیا، اردویی ۴۵ روزه در کمپ پادووا داشتند و زیر نظر «کریستین بائو» پیگیر تمرینات شان بودند البته به جز علی پاکدامن که در آمریکا حضور داشت و محمد فتوحی که به دلیل مشکلات ویزا نتوانست خود را به هم تیمی هایش در ایتالیا برساند.

در هر صورت فدراسیون شمشیربازی به منظور آماده سازی بهتر بازیکنان اسلحه سابر و نتیجه گیری در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام به کمپ ایتالیا آنهم در شرایط جنگی را به سرانجام رساند اما این اعزام در هند به نتیجه ای نرسید. با این حال فدراسیون شمشیربازی برای مسابقات قهرمانی جهان، مجدد تمرین زیر نظر کریستین بائو را در برنامه ملی پوشان اسلحه سابر قرار داده است.

البته کمپ کریستین بائو از ایتالیا به ترکیه تغییر محل پیدا کرده و در آنکارا پیگیری می شود. محمد فتوحی، پارسا پورسلمان، طاها کارگرپور، نیما آقایی، نیما زاهدی و حسام مرادی همراه با زهرا حاج عابدینی، نجمه سازنچیان، آیسان گنجی هم ۹ بازیکنی هستند که از چند روز پیش تمرینات شان را در این کمپ از سر گرفته اند. محمد رهبری و محدثه طاهرخانی هم مربیان اعزامی هستند.

از این ترکیب، محمد فتوحی، طاها کارگرپور، نیما زاهدی و نجمه سازنچیان در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشتند اما نتیجه قابل توجهی نگرفتند. سازنچیان در هند نتیجه هر ۵ دیدار خود در مرحله مقدماتی را واگذار کرد و حذف شد.

قرار است تمرینات شمشیربازان اسلحه سابر تا مسابقات قهرمانی آسیا در آنکارا پیگیری شود. این رقابت ها از ۵ مرداد در هنگ کنگ آغاز می شود.