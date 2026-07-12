به گزارش خبرنگار مهر، کشور هنگ کنگ از ۵ مرداد میزبان مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان است که همزمان در دو بخش مردان و زنان هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه برگزار خواهد شد. به خاطر تاثیر امتیاز این رقابت ها در رنکینگ انفرادی و تیمی شرکت کنندگان، همه کشورها با حداکثر ظرفیت در آن شرکت می کنند این در حالی است که ایران تنها در یک اسلحه نماینده خواهد داشت.



اسلحه سابر تنها اسلحه ای است که شمشیربازانش به مسابقات قهرمانی جهان اعزام می شوند؛ طبق قوانین فدراسیون جهانی، هر کشور مجاز به ثبت نام حداکثر ۴ بازیکن برای هر اسلحه است، فدراسیون شمشیربازی ایران از این حداکثر ظرفیت برای اعزام تیم مردان اسلحه سابر استفاده کرده است اما در بخش بانوان تنها یک بازیکن اعزام خواهد شد.



بر این اساس، علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور همراه با نجمه سازنچیان، ۵ شمشیرباز اسلحه سابر هستند که برای مسابقات قهرمانی جهان ثبت نام شده اند. شمشیربازی اسلحه سابر ایران در مسابقات اخیر قهرمانی آسیا که به میزبانی هند برگزار شد هم با همین ترکیب شرکت داشت اما به نتیجه قابل توجهی نرسید.



در هند و در بخش انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا، طاها کارگرپور در جدول ۳۲ نفره و محمد فتوحی و نیما زاهدی در جدول ۶۴ نفره خیلی زود به کارشان پایان داده بودند. فقط علی پاکدامن موفق به صعود به مراحل بالاتر شد که او هم در جدول ۱۶ نفره کنار رفت. در بخش تیمی هم تیم ایران نهم شد چون با شکست به قزاقستان در اولین دیدار، فرصت مدال آوری را از دست داد و در نهایت با دو برد برابر فیلیپین و امارات، به کارش پایان داد.



در بخش زنان هم نجمه سازنچیان تنها نماینده ایران بود که نتیحه هر ۵ دیدار خود در مرحله مقدماتی را به نمایندگانی از ژاپن، ازبکستان، قزاقستان، کره جنوبی و چین واگذار کرد و از صعود بازماند.



با این حال همین ترکیب برای مسابقات قهرمانی جهان هم اعزام خواهند شد. به جز علی پاکدامن که در آمریکا حضور دارد، دیگر بازیکنان اعزامی به رقابت های قهرمانی جهان این روزها در آنکارا و در کمپ بین المللی کریستین بائو پیگیر تمرینات شان هستند.



در هر صورت تا به امروز به جز ۵ شمشیرباز اسلحه سابر مردان و زنان، نامی از دیگر شمشیربازان اسلحه فلوره و اپه ایران در فهرست ثبت نامی های رقابت های قهرمانی جهان نیست. این در حالی است که برای مسابقات قهرمانی آسیا هم ایران در اسلحه فلوره مردان هیچ نماینده ای نداشت و در هر اسحله اپه و فلوره زنان هم تنها یک نماینده داشت.