ویزای شمشیربازان برای مسابقات قهرمانی جهان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویزای هنگ کنگ برای اعزام شمشیربازان به محل برگزاری رقابت های قهرمانی جهان در هنگ کنگ بالاخره صادر شد؛ بر این اساس ملی پوشان شمشیربازی اسلحه سابر ایران امروز عازم این کشور می شوند.

قرار بود ویزای هنگ کنگ برای روز دوشنبه صادر شود تا شمشیربازان ایران که در ترکیه اقامت دارند روز گذشته از این کشور عازم هنگ کنگ شوند اما این زمان سفر به دلیل عدم صدور ویزا لغو شد و همین مسئله منجر به لغو برنامه تمرینی ملی پوشان ایران زیر نظر کریستین بائو در هنگ کنگ شد.

امروز و تا ساعتی پیش هم ویزای شمشیربازان صادر نشده بود اما در نهایت با پیگیری دبیرکل فدراسیون جهانی و کمک کنسولگری ایران در هنگ کنگ، مشکل مرتفع و ویزای ایرانی ها صادر شد.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور همراه با نجمه سازنچیان، ۵ شمشیرباز اسلحه سابر هستند که برای مسابقات قهرمانی جهان ثبت نام شده اند. پاکدامن که در آمریکا پیگیر تمریناتش است از این کشور عازم هنگ کنگ می شود اما دیگر ملی پوشان مان که در ترکیه اردو داشتند، امروز از این کشور به هنگ کنگ سفر می کنند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان از پنجشنبه اول خرداد با برگزاری دیدارهای انفرادی آغاز می شود. روز چهارشنبه هم به چک کردن اسلحه ها اختصاص دارد. بدین ترتیب شمشیربازان ایران بعد از حضور در هنگ کنگ باید وارد مسابقات قهرمانی جهان شوند و دیگر فرصتی برای تمرین زیر نظر بائو ندارند.