حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز پنج شنبه به سبب وزش بادهای شمال غربی، در برخی از ساعات خلیج فارس( بویژه در مناطق جنوبی استان) مواج خواهد بود، در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای در برخی مناطق ساحلی و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در روز چهارشنبه دمای هوا در برخی نقاط استان به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد، در برخی نقاط جنوبی گاهی افزایش ابر پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در فراساحل شمالی و مرکزی طی ساعاتی ۱۶ تا ۴۴ و در مناطق جنوبی بر روی دریا ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۲۰ در فراساحل شمالی و مرکزی طی ساعاتی ۹۰ تا ۱۵۰ و در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.