حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (پنجشنبه) تا روز دوشنبه آینده، در برخی از ساعات با وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی در سطح استان و روی دریا، ضمن افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان و همچنین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه در این مدت دمای بیشینه هوا در برخی نقاط استان به آستانه ۵۰ درجه خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در در برخی نقاط همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت و در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و از امشب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، و در سواحل و فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر و از امشب در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می شود.