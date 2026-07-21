بررسی ۴۵۰ هزار نفر در طرح ملی غربالگری سلامت روان پس از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم فقیهی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری با سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور دیدار و از عملکرد این سازمان بهویژه در ایام جنگ ۴۰ روزه و پس از آن تقدیر کرد.
در این دیدار حجتالاسلام فقیهی با قدردانی از تلاشهای کارکنان سازمان بهزیستی اظهار کرد: سازمان بهزیستی در ایام جنگ و پس از جنگ، واقعاً پای کار بود با وجود مشکلات متعدد اما با توکل به خدا و همت مجموعه در جریان جنگ عملکردی آبرومندانه از خود به جای گذاشتید و بهزیستی در کشور درخشید. امروز به اینجا آمدهایم تا از این تلاشها به صورت ویژه قدردانی کنیم.
در ادامه این دیدار، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با تشریح مهمترین برنامهها و رویکردهای تحولی سازمان بهزیستی گفت: تصویری که امروز از سازمان بهزیستی در ذهن جامعه وجود دارد بهدرستی بیانگر ظرفیتهای این سازمان نیست در حالی که بهزیستی از مولودهای انقلاب اسلامی است و برکات آن نیز از دستاوردهای انقلاب به شمار میرود.
وی افزود: خدمات سازمان بهزیستی از پیش از تولد تا پس از لحد ادامه دارد، از خدمات مشاوره و آزمایشهای ژنتیک پیش از تولد گرفته تا حمایت از خانوادههای آسیبدیده و سالمندان.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به آمار حوادث جادهای گفت: سالانه ۶۷ هزار نفر بر اثر تصادفات دچار معلولیت میشوند و در کنار افرادی که جان خود را از دست میدهند، خانوادههای بسیاری نیز با آسیبهای اجتماعی و اقتصادی مواجه میشوند اکنون نیز ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که همزمان با هفته بهزیستی، همه آنان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند تا پس از بازنشستگی از مستمری برخوردار شوند.
حسینی با بیان اینکه عملکرد سازمان از ابتدای تأسیس تاکنون مورد تحلیل و آسیبشناسی قرار گرفته است، اظهار کرد: نتیجه این بررسیها، طراحی ۱۳ چرخش تحولآفرین در سازمان بود. امروز ماهانه ۳.۵ همت یارانه پرداخت میکنیم اما معتقدیم باید از پرداخت صرف مستمری به سمت توانمندسازی و فرصتآفرینی حرکت کنیم و افراد را از چرخه وابستگی به یارانه خارج کنیم.
وی ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد شده و ۴۰ هزار نوجوان و زن سرپرست خانوار نیز آموزشهای مهارتی دریافت کردهاند.
رئیس سازمان بهزیستی درباره حمایت از افراد دارای معلولیت شدید که امکان اشتغال ندارند نیز گفت: برای این گروه، پنج هزار پنل خورشیدی ایجاد شده است تا با فروش برق تولیدی ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان درآمد به حساب آنان واریز شود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه برنامههای اجتماعمحور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۵۰ پایگاه محلهمحور در کشور فعال است که ۵۵۰ پایگاه آن در مساجد مستقر هستند. همچنین در قالب طرح سلام، فعالیتهای محلهمحور توسعه یافته و در جریان جنگ نیز ۳۰ هزار داوطلب محلی در کنار سازمان بهزیستی به ارائه خدمات پرداختند.
وی همچنین از طراحی و اجرای بانک زمان خبر داد و افزود: در این طرح، افراد بدون تبادل پول، زمان خود را برای کمک به دیگران اختصاص میدهند و زمان، مبنای مشارکت و خدمترسانی است.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به پیامدهای روانی جنگ اظهار کرد: هر جنگی علاوه بر خسارتها، فرصتهایی نیز ایجاد میکند، اما در کنار آن، آسیبهایی مانند اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و ترومای روانی نیز وجود دارد که باید در پنج ماه نخست پس از جنگ شناسایی و درمان شود تا به آسیبهای مزمن تبدیل نشود.
وی افزود: سازمان بهزیستی در همین راستا، طرح ملی غربالگری سلامت روان را اجرا کرده است که تاکنون ۴۵۰ هزار نفر در آن غربالگری شدهاند و ۱۹ درصد آنان دارای ترومای شدید تشخیص داده شدهاند. این افراد اکنون از طریق سه هزار و ۲۰۰ مرکز مشاوره تحت پوشش سازمان، خدمات تخصصی دریافت میکنند.
حسینی همچنین به اقدامات عمرانی و توسعهای سازمان اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته بهزیستی، ۱۱ هزار و ۸۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵.۲ همت افتتاح شد.
وی افزود: سازمان بهزیستی با بانک ملت تفاهمنامهای منعقد کرده است تا پروژههای نیمهتمام مسکن افراد دارای معلولیت تکمیل شود. در حال حاضر ۴۱ هزار واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت در دست ساخت است و بانک ملت پذیرفته است پروژههای نیمهتمام این حوزه را تکمیل کند.
رئیس سازمان بهزیستی همچنین گفت: در جریان جنگ، سه هزار فرصت شغلی آسیب دید که بنیاد مستضعفان مسئولیت بازسازی و احیای آنها را بر عهده گرفته است.
حسینی در ادامه با قدردانی از حضور مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری در سازمان بهزیستی اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری، عالیترین نهاد جمهوری اسلامی است و حضور شما در سازمان بهزیستی، سرمایهای ارزشمند برای مجموعه ما محسوب میشود. هر زمان که مسائل و نیازهای سازمان را با جامعه در میان گذاشتیم، مردم همراهی کردند و این رویکرد فعال و متواضعانه، دلگرمی بزرگی برای ادامه مسیر خدمترسانی است.
وی افزود: به مدیران کل بهزیستی استانها نیز تأکید خواهم کرد ارتباط مستمر و مؤثری با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در استانها برقرار کنند.
در پایان این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین فقیهی با اشاره به جایگاه خدمت به مردم گفت: بر اساس آموزههای دینی، محبوبترین افراد نزد خداوند کسانی هستند که گرهی از مشکلات مردم باز کنند. امروز سازمان بهزیستی در یکی از بهترین دورههای فعالیت خود قرار دارد و محرومان، امید خود را به نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد بستهاند.
وی همچنین پیشنهاد کرد: مدیران کل بهزیستی در استانها، فردی را به عنوان رابط با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تعیین کنند تا این ارتباط تقویت شود و نمایندگان خبرگان نیز بتوانند به عنوان مبلغان و حامیان فعالیتهای سازمان بهزیستی در جامعه نقشآفرینی کنند.
در پایان این بخش از مراسم نیز لوح تقدیر از سوی حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری به پاس خدمات سازمان بهزیستی به سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور اهدا شد.
نظر شما