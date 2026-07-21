دستگیری عامل فیلمبرداری لحظه پرتاب موشک و ارسال به شبکه معاند در ابهر

به گزارش خبرگزاری مهر، فردی به نام «و.ص» که اقدام به فیلم برداری از لحظه پرتاب موشک در آسمان ابهر و ارسال به شبکه معاند و صهیونیستی ایران اینترنشنال در شهر ابهر نموده بود با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی توسط سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه ابهر دستگیر و تحویل مراجع قضایی گردید.

«هرگونه همکاری با دشمنان نظام ، ارتباط و ارسال محتوا و فیلم از اماکن و مقرهای نظامی و موقعیت مربوط به پرتاب موشک و غیره به شبکه های معاند و صهیونیستی ، در حکمِ خیانت به وطن و مصداق جاسوسی در زمان جنگ و جرم محسوب گردیده و فرد متخلف مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی خواهد شد ؛ دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با عاملان این اقدامات ، همچون دشمنانِ در حالِ جنگ و "سربازان اسرائیل" ، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهند کرد.»