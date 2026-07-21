به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمدرضا اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش کشورمان در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، در رابطه با آمادگی همه‌جانبه ارتش و نیروهای مسلح در برابر تهدیدات، اظهار کرد: ما دست دشمن را خوانده‌ایم! برای تک‌تک این مناطق از پیش سناریو داریم و بارها در رزمایش‌ها تمرین کرده‌ایم. هر متجاوزی وارد این مناطق شود، برای نابودی‌اش همان‌جا را زیر آتش سنگین قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به اهمیت مقطع کنونی اظهار کرد: ما در یک برهه بسیار حساس و تاریخی قرار داریم و معتقدیم عملکرد ملت ایران، نیروهای مسلح، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گونه‌ای خواهد بود که جایگاه مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را برای دهه‌های آینده در منطقه و جهان تضمین و تعیین خواهد کرد.

سخنگوی ارتش با بیان اینکه کشور درگیر یک جنگ ناخواسته و ناجوانمردانه از سوی دشمن آمریکایی شده است، گفت: بهانه آن‌ها برای این تهاجم، ادعای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی عنوان شده است؛ این در حالی است که ما بارها و به صراحت اعلام کرده‌ایم ابداً به دنبال تسلیحات اتمی نبوده‌ایم.

سرتیپ اکرمی نیا افزود: دشمنان همواره بر اساس مقتضیات کشورهای مختلف، بهانه‌هایی نظیر قاچاق مواد مخدر یا توسعه تسلیحات اتمی را به عنوان سیاست‌های اعلامی خود مطرح می‌کنند تا از این طریق مبنایی برای حمله نظامی، اعمال فشار، تهدید و تحریم بسازند و کشور هدف را در موضع ضعف و شرایط جنگی قرار دهند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ناکامی‌های واشنگتن در پیشبرد سیاست‌هایش تصریح کرد: برآورد راهبردی آمریکایی‌ها از موقعیت جمهوری اسلامی ایران دچار خطای محاسباتی شد. آن‌ها با مشاهده رویدادهایی نظیر عملیات طوفان الاقصی، ضربات وارد شده به حماس و حزب‌الله و همچنین سقوط نظام اسد در سوریه، به اشتباه تصور کردند که ایران در موضع ضعف قرار گرفته است و بر همین اساس، این جنگ را به ما تحمیل کردند.

خطای محاسباتی آمریکا با پاسخ دوساعته ارتش در هم شکست

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با تأکید بر اینکه ارتش از سال‌ها قبل برای چنین تقابلی آماده بوده است، خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات بزرگ ما برگزاری منظم، مستمر و پرافتخار رزمایش‌های نظامی بوده است. ما در آموزش‌ها، رزمایش‌ها و تمرینات عملیاتی خود، دقیقاً همین وضعیت فعلی را ترسیم و تصویرسازی کرده بودیم.

وی با بیان اینکه آثار این رزمایش‌ها امروز در آمادگی کامل ارتش و نیروهای مسلح بروز و ظهور یافته است، اظهار کرد: نمونه بارز این آمادگی میدانی، پاسخ مناسب و قاطعی بود که در تهاجم روز ۹ اسفند دشمن، توانستیم در کمتر از دو ساعت به متجاوزان بدهیم.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: ارائه چنین پاسخ سریع و کوبنده‌ای به هیچ‌وجه تصادفی نیست، بلکه نیازمند طرح‌ریزی‌های دقیق پیشین، تهیه طرح‌های عملیاتی، آموزش‌های مستمر و تمهیدات گسترده لجستیکی و آمادی است که خوشبختانه تمامی این موارد از قبل پیش‌بینی و اجرا شده بودند.

وی با اشاره به رویکرد هدفمند مراکز آموزشی نیروهای مسلح گفت: در دو دهه اخیر در دانشگاه‌های ارتش و به ویژه در دانشگاه فرماندهی و ستاد (دافوس)، آموزش‌ها دقیقاً معطوف به وضعیت امروز و با فرض وقوع جنگ علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی پایه‌ریزی شده است. فرماندهان ما برای مدیریت و اداره چنین نبردی به طور کامل آموزش دیده‌اند و مجموعه این تمهیدات باعث شد تا بتوانیم در زمان مقرر و با بالاترین سطح اقتدار، پاسخ دشمن را بدهیم.

آسیب‌پذیری قطعی دشمن در نبرد چشم در چشم

سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به دغدغه‌های اخیر افکار عمومی و تحلیل‌های کارشناسان مبنی بر احتمال بروز جنگ زمینی، گفت: در زمان جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز با وجود اینکه تهاجمات بیشتر جنبه هوایی داشت، اما این نگرانی‌ها در جامعه احساس می‌شد؛ با این حال حضور مقتدرانه دلاورمردان ارتش در تمامی نقاط مرزی، همواره مایه دلگرمی مردم بوده است.

وی با بیان اینکه آمادگی دفاعی نیروهای مسلح تنها به خطوط مرزی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: سطح بازدارندگی ما به گونه‌ای توسعه یافته که به خارج از مرزها نیز کشیده شده است و اقدامات نیروهای مسلح به شکلی است که نیروهای مهاجم زمینی حتی توان نزدیک شدن به مرزهای کشور را پیدا نخواهند کرد.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت آمادگی‌های نرم‌افزاری در کنار تجهیزات سخت‌افزاری، افزود: ما طی دو دهه گذشته همواره برای نبرد با دشمن آمریکایی و صهیونیستی آماده بوده‌ایم و امروز همرزمان ما در میدان نبرد از چنان انگیزه، روحیه و آمادگی روانی بالایی برخوردارند که در هر لحظه آماده انجام مأموریت‌های محوله هستند.

وی با اشاره به شرایط حساس عملیاتی و ثبات قدم نیروهای مدافع، تصریح کرد: با وجود اینکه پهپادهای شناسایی دشمن بر فراز سر نیروها پرواز می‌کنند و در روزهای اخیر در مناطق جنوبی کشور شاهد حضور هواپیماهای متجاوز و بمباران مواضع بوده‌ایم، اما رزمندگان ما با صلابت تمام در پای لانچرها و سامانه‌های پدافند ضد هوایی خود ایستاده‌اند و مأموریتشان را به انجام می‌رسانند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از این نیروها با عنوان ارتش حزب‌الله و شجره طیبه یاد کرده‌اند، اظهار کرد: امروز ارتش به ویترینی از فضایل انسانی و اسلامی تبدیل شده است و همین ایمان و باور عمیق، انگیزه نیروها را برای صیانت از استقلال و عزت مردم به بالاترین سطح ممکن رسانده است.

وی با تشریح تفاوت‌های راهبردی میان جنگ‌های دورایستا و نبردهای زمینی گفت: در نبردهای دورایستا، دشمن تنها به فناوری و تجهیزات پیشرفته خود متکی است و رزمندگان ما را نمی‌بیند؛ اما اگر جنگ به روی زمین کشیده شود، نبرد چشم در چشم خواهد شد. در چنین شرایطی، به دلیل ناآشنایی دشمن با جغرافیای منطقه و خنثی شدن برتری تکنولوژیک، آسیب‌پذیری آن‌ها به شدت افزایش خواهد یافت.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تفاوت‌های ماهوی میان نیروهای ایرانی و سربازان آمریکایی، خاطرنشان کرد: نظامیان آمریکایی متشکل از ملیت‌های مختلف هستند که همچون مزدوران تنها برای دریافت حقوق و مزایا می‌جنگند و از هرگونه ارزش‌های اعتقادی و ملی تهی هستند؛ در حالی که نیروهای مسلح ما با تکیه بر ایمان قلبی، سناریوهای مختلف جنگ زمینی را بارها تمرین کرده و با تمام توان آماده دفاع از سرزمین و کیان کشور هستند.

ارتش ما یک ارتش کاملاً مردمی است

وی با اشاره به ماهیت و ساختار بنیادین ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش ما یک ارتش کاملاً مردمی است و این ویژگی بارز نه تنها در عمل ثابت شده، بلکه به صراحت در قانون ارتش نیز تصریح و نهادینه شده است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه تجربه گران‌بهای هشت سال جنگ تحمیلی در برابر رژیم بعث عراق، گواه روشنی بر این پیوند ناگسستنی است، اظهار کرد: تاریخ پرفراز و نشیب کشور نشان داده است که هر جا نیروهای مسلح به حضور، پشتیبانی و کمک مردم نیاز داشته‌اند، ملت غیور ایران همواره در صحنه حاضر بوده و با تمام توان پای کار ایستاده‌اند.

وی افزود: این ارتباط، همبستگی و روحیه جان‌فدایی، یک مسیر کاملاً دوطرفه است؛ همان‌گونه که مردم در بحران‌ها و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و یا در دوران شیوع بیماری کرونا به یاری ما شتافتند، ارتش نیز متقابلاً در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته و به کمک مردم شتافته است.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، ظرفیت دفاعی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، تصریح کرد: با وجود این انگیزه بالا و همبستگی ملی کم‌نظیر، در مقطع فعلی برای انجام ماموریت‌های رزمی و نظامی در عرصه میدانی، هیچ‌گونه نیازی به حضور نیروهای مردمی و داوطلب احساس نمی‌شود، چرا که نیروهای مسلح در اوج آمادگی به سر می‌برند.

وی با اشاره به موج گسترده احساس مسئولیت و اعلام آمادگی نیروهای داوطلب پس از آغاز درگیری‌های اخیر، گفت: در همان روزهای نخست و به طور مشخص در اواسط اسفندماه، شاهد بودیم که تعداد کثیری از هم‌رزمان بازنشسته ما در ارتش، از طریق تماس‌های مکرر یا مراجعه حضوری به قرارگاه‌ها، یگان‌های ارتش در شهرستان‌های مختلف و کانون بازنشستگان در تهران، برای حضور در مرزها و دفاع از تمامیت ارضی کشور اعلام آمادگی کردند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه ساماندهی این ظرفیت عظیم انسانی بلافاصله در دستور کار مقامات عالی‌رتبه قرار گرفت، اظهار کرد: با دستور مستقیم امیر فرماندهی کل ارتش، معاونت اجرایی ماموریت یافت تا این نیروهای داوطلب و پیشکسوت را به صورت دقیق سازماندهی کند که خوشبختانه این فرایند مهم اکنون با موفقیت به پایان رسیده و سازماندهی لازم انجام شده است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در میان این نیروهای داوطلب، چهره‌های شاخصی از جمله فرماندهان سابق تیپ‌ها و لشکرها با تجربیات ارزشمند راهبردی حضور دارند. این عزیزان با برخورداری از تجربیات گران‌سنگ، می‌توانند فراتر از حضور صرفاً میدانی، به عنوان بازوی مشورتی و یک ظرفیت کمک فکری بسیار موثر برای ارتش عمل کنند.

ساماندهی 2.5 میلیون سرباز ذخیره‌ای عظیم برای کشور است

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه ارتباط ارتش با بدنه نیروهای آموزش‌دیده حتی در دوران غیر از جنگ نیز حفظ می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در دوران هشت سال دفاع مقدس، بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سرباز را از طریق ارتش وارد میدان نبرد کردیم. این افراد که اکنون دوران خدمت خود را به پایان رسانده‌اند، به همراه نیروهای کادر و پایور که در چهار دهه گذشته در ارتش خدمت کرده‌اند، یک ذخیره ملی عظیم و پشتوانه‌ای بی‌بدیل برای کشور محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ظرفیت فوق‌العاده این جان‌فدایان و ساختار سازماندهی‌شده آن‌ها اکنون به عنوان لایه دوم دفاعی کشور به طور کامل شکل گرفته است، تأکید کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، تا این لحظه هیچ نیازی به به‌کارگیری عملیاتی و رزمی این عزیزان وجود ندارد، اما این ذخیره ارزشمند ملی حفظ شده و در صورت لزوم در آینده، به بهترین شکل ممکن از این ظرفیت عظیم بهره‌برداری خواهد شد.

اجرای موفقیت‌آمیز عملیات‌های پیشگیرانه علیه پایگاه‌های آمریکا و مواضع ضدانقلاب

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به وضعیت خطیر و حساس پدافند هوایی در دور جدید درگیری‌ها در جنوب کشور گفت: عزیزان هم‌رزم من در پدافند هوایی با روحیه، انگیزه و ایمان بسیار بالایی در حال انجام وظیفه هستند.

وی با بیان اینکه کار در سامانه‌های پدافندی به دلیل احتمال شناسایی سریع و هدف قرار گرفتن توسط پرنده‌های دشمن بسیار سخت و پرخطر است، اظهار کرد: با این وجود، روحیه و انگیزه بالای رزمندگان ما توانسته است تمامی این سختی‌ها را پوشش دهد و مانع از دستیابی دشمن به اهدافش شود.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازسازی سامانه‌های آسیب‌دیده از جنگ گذشته و ورود تجهیزات جدید ضد هوایی به سازمان رزم، افزود: این تجهیزات جدید، توان پدافندی ما را به‌شدت بالا برده است؛ به گونه‌ای که امروز با قدرت بسیار بیشتری با پرنده‌های دشمن برخورد می‌کنیم.

فضای جنوب کشور برای پرنده‌های دشمن کاملاً ناامن شده است

وی خاطرنشان کرد: فضای جنوب کشور برای پرنده‌های دشمن کاملاً ناامن شده و تقریباً هر پهپادی که وارد این فضا شود، بی‌درنگ شکار خواهد شد؛ به همین دلیل، آمریکایی‌ها در حملات اخیر خود کمتر از هواپیماها و پهپادهایشان استفاده می‌کنند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه دشمن به دلیل ناامنی فضا در جنوب کشور به استفاده از موشک‌های دوربرد روی آورده است، گفت: آمریکایی‌ها اکنون بیشتر از موشک‌های تاماهاک با برد حدود ۲۵۰۰ کیلومتر استفاده می‌کنند که از پایگاه‌های آن‌ها در کویت و بحرین که فاصله‌ای حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتر با ما دارند، به سمت اهداف شلیک می‌شود.

وی با اشاره به عملیات‌های موفق نیروی هوایی ارتش در روزهای نخست درگیری‌ها اظهار کرد: با وجود لایه‌های متعدد پدافندی دشمن، طی چند سورتی پرواز موفق، جنگنده‌های اف-۵ ما توانستند پایگاه بوهرینگ (العدیری) در کویت را که محل تجمع حدود ۲۵۰ بالگرد آمریکایی بود، با دقت مورد هدف قرار دهند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بالگردها بر روی زمین از آسیب‌پذیری بسیار بالایی برخوردارند، افزود: در این عملیات موفق که تنها با دو فروند هواپیما انجام شد، به دلیل دقت ضربات، تلفات سنگینی به تجهیزات دشمن وارد آمد و تعداد زیادی از این بالگردها از چرخه عملیاتی خارج شدند.

وی با اشاره به اینکه عملیات‌های پیشگیرانه گسترده‌ای نیز علیه مواضع ضدانقلاب در منطقه اربیل عراق انجام شده است، گفت: پس از نقض تفاهم‌نامه‌ها و در طول این ۴۰ روز درگیری، ما عملیات‌های هوایی، پهپادی و توپخانه‌ای متعددی را علیه پایگاه‌های ضدانقلاب انجام دادیم تا از برنامه آمریکایی‌ها برای تسلیح آن‌ها و نفوذ به مرزهایمان پیشگیری کنیم.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه عملیات‌ها صرفاً به حملات هوایی محدود نبوده است، اظهار کرد: رزمندگان نیروی مخصوص ما در نیروی زمینی با اجرای یک سلسله عملیات نفوذی پیچیده، وارد منطقه اربیل شدند و برخی از سران ضدانقلاب را در همان‌جا از پای درآوردند.

وی با تأکید بر مبانی حقوقی و مشروعیت این اقدامات قاطعانه، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، تمامی این عملیات‌های پیشگیرانه کاملاً مشروع و قانونی است؛ چرا که وقتی دشمن در حال تجمیع نیرو و تجهیزات برای حمله است، این حق مسلم برای ما محفوظ است که پیش از اقدام آن‌ها، عملیات پیشگیرانه خود را برای خنثی‌سازی تهدیدات اجرا کنیم.

دفاع جانانه نیروهای مسلح تا آخرین قطره خون و هشدار قاطع به متجاوزان

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آمادگی کامل دفاعی کشور و اطمینان‌بخشی به ملت ایران گفت: فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح، اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران، با روحیه و انگیزه‌ای بسیار قوی تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون خود از آب، خاک و عزت این ملت بزرگ حمایت و دفاع خواهند کرد و هرگز اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.

وی با بیان اینکه در نبردهای امروز اراده ملی بر فناوری غلبه کرده است، اظهار کرد: دشمنان ما از نظر فناوری نظامی در سطح بسیار بالایی قرار دارند و از تجهیزات پیشرفته‌ای برخوردارند، اما با وجود این برخورداری، اراده بر فناوری پیروز شده است و آن‌ها حداقل تا به امروز در این جنگ نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با برشمردن اهداف اصلی جبهه استکبار افزود: هدف این دشمنان اجرای طیفی از برنامه‌های مخرب بود؛ آن‌ها به زعم خود قصد داشتند توان هسته‌ای ما را نابود کنند، جمهوری اسلامی ایران را ساقط کرده و در نهایت ایران عزیز را تجزیه کنند. اما مانع اصلی آن‌ها در نرسیدن به این اهداف، اراده مستحکم مردم ایران بود که این اراده به نیروهای مسلح نیز تزریق و القا شده است.

وی با اشاره به منطق و چرایی هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کشورهای همسایه تصریح کرد: این موضوع جزء اصول اساسی جنگ است؛ هر نقطه‌ای که دشمن از آنجا به ما آسیبی وارد کند یا عملیاتی علیه ما انجام دهد، برای ما مشروعیت هدف‌گیری پیدا می‌کند و ما آنجا را مورد حمله قرار خواهیم داد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حتی اگر بخشی از خاک مقدس ایران نیز در اشغال دشمن باشد از حملات متقابل در امان نخواهد بود، اظهار کرد: همان‌طور که در زمان اشغال خرمشهر در دوران جنگ هشت‌ساله اتفاق افتاد که بخش‌هایی از سرزمین ما دهه‌ها کیلومتر در اشغال دشمن بعثی بود، امروز نیز اگر دشمن از منطقه‌ای ولو در داخل خاک خودمان به ما حمله کند، ما آن نقطه را با قاطعیت هدف قرار خواهیم داد.

ما از پیش سناریوها و طرح‌های دفاعی دقیقی تعریف کرده‌ایم

وی با تأکید بر اینکه مردم غیور ایران هرگز اجازه حضور و بقای دشمن در خاک کشور را نمی‌دهند، افزود: در خصوص جاهای خالی از سکنه مانند برخی جزایر یا سواحل که ممکن است دشمن برای نفوذ به آن‌ها طمع کند، ما از پیش سناریوها و طرح‌های دفاعی دقیقی تعریف کرده‌ایم. با برگزاری رزمایش‌های متعدد، این تمرینات انجام شده است تا این مناطق مورد هدف قرار گیرند و به منظور نابودی دشمن، حتی اجازه حضور اولیه نیز به آن‌ها داده نشود.

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به اهمیت فوق‌العاده رسانه‌ها در شرایط حساس کنونی گفت: امروز رسانه ملی رسالت بسیار خطیر و بزرگی برای روایت‌سازی و روایت‌گری بر عهده دارد؛ چرا که بخش عظیمی از نبرد فعلی دشمن علیه ما، یک جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها دوشادوش نیروهای نظامی در حال نبرد هستند، خاطرنشان کرد: رسانه ملی در این عرصه به صورت دوشادوش با میدان نبرد وارد عمل شده و عملکرد آن اثربخشی بسیار بالایی هم در سطح افکار عمومی مردم و هم در ارتقای روحیه نیروهای مسلح داشته است.