به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از حمله به بنادر نظامی اوکراین و کشتی‌ های مرتبط با نیروهای مسلح این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که مسکو بنادر و کشتی‌های مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: نیروهای این کشور طی شبانه‌روز گذشته بنادر اوکراین و کشتی‌های مورد استفاده در راستای منافع نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند. زیرساخت‌های بندری در اودسا، کارگاه تعمیر کشتی در بندر چورنومورسک و همچنین ۴ کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین هدف حمله قرار گرفتند.