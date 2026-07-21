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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

روسیه بنادر و کشتی‌های ارتش اوکراین را درهم کوبید

روسیه بنادر و کشتی‌های ارتش اوکراین را درهم کوبید

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: زیرساخت‌های بندری در اودسا، کارگاه تعمیر کشتی در بندر چورنومورسک و همچنین ۴ کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین هدف حمله قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از حمله به بنادر نظامی اوکراین و کشتی‌ های مرتبط با نیروهای مسلح این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که مسکو بنادر و کشتی‌های مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: نیروهای این کشور طی شبانه‌روز گذشته بنادر اوکراین و کشتی‌های مورد استفاده در راستای منافع نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند. زیرساخت‌های بندری در اودسا، کارگاه تعمیر کشتی در بندر چورنومورسک و همچنین ۴ کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین هدف حمله قرار گرفتند.

کد مطلب 6895167

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