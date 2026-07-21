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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

آتش‌سوزی در ارتفاعات دراک شیراز؛ ۲ تیم تخصصی کوهستان به محل اعزام شدند

آتش‌سوزی در ارتفاعات دراک شیراز؛ ۲ تیم تخصصی کوهستان به محل اعزام شدند

شیراز- رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات کمربندی دراک خبر داد و گفت: ۵۰ آتش‌نشان به همراه دو تیم تخصصی کوهستان در حال تلاش برای مهار حریق هستند.

هادی عیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات آتش‌سوزی در ارتفاعات کمربندی دراک شیراز گفت: ساعت ۱۹:۵۶ امروز، ۳۰ تیرماه، وقوع یک مورد حریق به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی به همراه دو تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند و هم‌اکنون ۵۰ آتش‌نشان در عملیات اطفای حریق مشارکت دارند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به دشواری عملیات گفت: به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه کوهستانی، وزش باد و وجود پوشش گیاهی خشک که موجب گسترش و شعله‌ور شدن آتش می‌شود، عملیات مهار حریق با دشواری همراه است.

عیدی‌پور تأکید کرد: نیروهای آتش‌نشانی همچنان در محل حضور دارند و تلاش برای کنترل و مهار کامل آتش ادامه دارد.

کد مطلب 6895202

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