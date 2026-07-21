هادی عیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات آتش‌سوزی در ارتفاعات کمربندی دراک شیراز گفت: ساعت ۱۹:۵۶ امروز، ۳۰ تیرماه، وقوع یک مورد حریق به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی به همراه دو تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند و هم‌اکنون ۵۰ آتش‌نشان در عملیات اطفای حریق مشارکت دارند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به دشواری عملیات گفت: به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه کوهستانی، وزش باد و وجود پوشش گیاهی خشک که موجب گسترش و شعله‌ور شدن آتش می‌شود، عملیات مهار حریق با دشواری همراه است.

عیدی‌پور تأکید کرد: نیروهای آتش‌نشانی همچنان در محل حضور دارند و تلاش برای کنترل و مهار کامل آتش ادامه دارد.