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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

مهار کامل حریق گسترده در ارتفاعات «قناعت‌پیشه» شیراز

مهار کامل حریق گسترده در ارتفاعات «قناعت‌پیشه» شیراز

شیراز-رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار کامل آتش‌سوزی در ارتفاعات محدوده خیابان قناعت‌پیشه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی‌پور با تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی شب گذشته در کوه‌های خیابان قناعت‌پیشه شیراز گفت: حریق حوالی ساعت ۲۲:۱۰ شامگاه دوشنبه، ۲۲ تیرماه آغاز شد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۴۰ تن از آتش‌نشانان به همراه ۸ دستگاه خودروی عملیاتی و تیم‌های تخصصی کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.️

وی با تأکید بر دشواری‌های این عملیات تصریح کرد: صعب‌العبور بودن مسیر، وزش باد و تراکم بالای پوشش گیاهی خشک، از عوامل اصلی گسترش سریع شعله‌ها بود؛ با این وجود، نیروهای عملیاتی با ایجاد فرماندهی در چندین جبهه و انتقال به‌موقع تجهیزات تخصصی به ارتفاعات، موفق شدند ضمن جلوگیری از سرایت گسترده آتش، آن را به‌طور کامل مهار کنند.️

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در پایان با اشاره به انجام عملیات لکه‌گیری و پایش منطقه خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

عیدی پور افزود: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود هنگام حضور در طبیعت و ارتفاعات، از روشن کردن آتش در نقاط پرخطر و پوشیده از گیاهان خشک اکیداً خودداری کرده و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل ذغال‌ها و شعله‌ها اطمینان حاصل نمایند؛ چرا که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به خسارت های جبران‌ناپذیر برای سرمایه‌های ملی و محیط‌زیست منجر شود.

کد مطلب 6887462

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