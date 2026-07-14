به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی‌پور با تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی شب گذشته در کوه‌های خیابان قناعت‌پیشه شیراز گفت: حریق حوالی ساعت ۲۲:۱۰ شامگاه دوشنبه، ۲۲ تیرماه آغاز شد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۴۰ تن از آتش‌نشانان به همراه ۸ دستگاه خودروی عملیاتی و تیم‌های تخصصی کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.️

وی با تأکید بر دشواری‌های این عملیات تصریح کرد: صعب‌العبور بودن مسیر، وزش باد و تراکم بالای پوشش گیاهی خشک، از عوامل اصلی گسترش سریع شعله‌ها بود؛ با این وجود، نیروهای عملیاتی با ایجاد فرماندهی در چندین جبهه و انتقال به‌موقع تجهیزات تخصصی به ارتفاعات، موفق شدند ضمن جلوگیری از سرایت گسترده آتش، آن را به‌طور کامل مهار کنند.️

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در پایان با اشاره به انجام عملیات لکه‌گیری و پایش منطقه خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

عیدی پور افزود: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود هنگام حضور در طبیعت و ارتفاعات، از روشن کردن آتش در نقاط پرخطر و پوشیده از گیاهان خشک اکیداً خودداری کرده و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل ذغال‌ها و شعله‌ها اطمینان حاصل نمایند؛ چرا که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به خسارت های جبران‌ناپذیر برای سرمایه‌های ملی و محیط‌زیست منجر شود.