به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدیپور با اشاره به مهار آتشسوزی گسترده باباکوهی شیراز گفت: این حریق از حوالی ساعت ۱۰:۲۳ صبح امروز در محدوده بلوار جمهوری آغاز شد که به دلیل وزش باد و تراکم بالای پوشش گیاهی، شعلهها با سرعت به سمت ارتفاعات در حال گسترش بودند.
وی افزود: با توجه به صعبالعبور بودن مسیر و شرایط اقلیمی و نوع حادثه تیمهای عملیاتی از چند ایستگاه به محل اعزام شدند.
عیدیپور با تشریح روند مهار حادثه افزود: با توجه به دشواریهای جغرافیایی پس از تلاش مستمر نیروهای عملیاتی از چند جهت به صورت همزمان ضمن کنترل آتشسوزی، اطفاء کامل و عملیات لکهگیری انجام پذیرفت.
وی با اشاره به ظرفیتهای به کار گرفته شده در این عملیات، اعلام کرد: در مجموع، ۶۰ آتشنشان از ۱۰ ایستگاه آتش نشانی به همراه تیم تخصصی کوهستان، با استفاده از ۱۵ دستگاه خودروی آتشنشانی سنگین، نیمهسنگین، سبک و تانکر آبرسان برای اطفای این حریق اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز با تاکید بر افزایش دمای هوا و خشکی پوشش گیاهی، از تمامی شهروندان و علاقهمندان به طبیعت درخواست کرد تا با رعایت دقیق نکات ایمنی و توجه به محدودیتهای محیطی، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.
نظر شما