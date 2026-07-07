به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدیپور در تشریح جزئیات حادثه آتشسوزی یک باغ در بلوار چمران شیراز اظهار داشت: عصر سه شنبه، ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش وقوع آتشسوزی در باغی واقع در پشت بیمارستان «امآرآی» در محله چوگیا به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: با توجه به نوع حادثه و وسعت حریق، ۱۰ دستگاه خودروی آتشنشانی و تاتکر آبرسان از نزدیکترین ایستگاهها به محل اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز ادامه داد: آتشنشانان پس از حضور در موقعیت با انجام عملیات آبرسانی، همزمان از چندین جهت، موفق شدند علاوه بر مهار کامل حریق، عملیات لکهگیری را نیز انجام داده و از سرایت آتش به باغات مجاور و بیمارستان مجاور جلوگیری کنند.
عیدی پور خاطرنشان کرد: میزان خسارت و علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.
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