  1. استانها
  2. فارس
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

مهار آتش‌سوزی باغی در بلوار چمران شیراز

مهار آتش‌سوزی باغی در بلوار چمران شیراز

شیراز- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار آتش‌سوزی یک باغ در محدوده بلوار چمران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی‌پور در تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی یک باغ در بلوار چمران شیراز اظهار داشت: عصر سه شنبه، ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش وقوع آتش‌سوزی در باغی واقع در پشت بیمارستان «ام‌آرآی» در محله چوگیا به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: با توجه به نوع حادثه و وسعت حریق، ۱۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و تاتکر آبرسان از نزدیکترین ایستگاه‌ها به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در موقعیت با انجام عملیات آبرسانی، همزمان از چندین جهت، موفق شدند علاوه بر مهار کامل حریق، عملیات لکه‌گیری را نیز انجام داده و از سرایت آتش به باغات مجاور و بیمارستان مجاور جلوگیری کنند.

عیدی پور خاطرنشان کرد: میزان خسارت و علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6881899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها