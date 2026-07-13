حریق گسترده در ارتفاعات بلوار سرداران شیراز

هادی عیدیپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه شامگاه ۲۴ تیرماه، وقوع یک مورد حریق در ارتفاعات کوه واقع در بلوار سرداران، خیابان قمیشه شمالی، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله و بهصورت همزمان، نیروهای عملیاتی از ۶ ایستگاه آتشنشانی به همراه تیم تخصصی کوهستان و تجهیزات ویژه اطفای حریق در ارتفاعات به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به شرایط دشوار عملیات بیان کرد: با توجه به توپوگرافی منطقه، پوشش خشک گیاهی و صعبالعبور بودن مسیر، عملیات اطفای حریق با دشواری همراه است.
عیدیپور ادامه داد: آتشنشانان در حال حاضر در چند جبهه عملیاتی مشغول مهار حریق هستند و ۴۰ نیروی آتشنشان در این عملیات حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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