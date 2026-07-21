سردار سرتیپ «احمد نگهبان» فرمانده انتظامی خراسان رضوی شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم فرمانده کل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، سردار سرتیپ احمد نگهبان به عنوان فرمانده انتظامی خراسان رضوی منصوب شد.

سردار نگهبان از فرماندهان باسابقه فراجاست که پیش از این مسئولیت فرماندهی انتظامی استان یزد را بر عهده داشت.

وی همچنین سابقه حضور در خراسان رضوی به عنوان جانشین فرمانده انتظامی استان را در کارنامه خود دارد و با مأموریت‌ها و ظرفیت‌های انتظامی این استان آشنایی دارد.

پیش از این، سردار تقوی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی را عهده‌دار بود.

مراسم تکریم سردار سرتیپ تقوی و معارفه سردار سرتیپ احمد نگهبان، صبح چهارشنبه با حضور جانشین فرمانده کل فراجا، مسئولان استانی و فرماندهان انتظامی در مشهد برگزار خواهد شد.