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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۹

خشم صهیونیست‌ها از اقدام نمادین مردم اسپانیا در جشن قهرمانی جام جهانی

خشم صهیونیست‌ها از اقدام نمادین مردم اسپانیا در جشن قهرمانی جام جهانی

انتشار ویدئویی از جشن‌های قهرمانی اسپانیا در مادرید که در آن تماشاگران اسپانیایی پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا می‌گذارند، موجی از خشم و واکنش‌های تند را در محافل صهیونیستی برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» با ادعای تشدید فضای ضداسرائیلی در اسپانیا، این حادثه را در امتداد رفتارهای مشابه، از جمله اقدام «لامین یامال» در اهتزاز پرچم فلسطین، ارزیابی کرده است.

همزمان با جشن قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶، گروهی از شرکت‌کنندگان در این مراسم با زیرپا گذاشتن پرچم رژیم صهیونیستی، اعتراض خود را به سیاست‌ها و اقدامات این رژیم غاصب در نوار غزه اعلام کردند.

بر اساس تصاویر منتشر شده، این اقدام با هدف ابراز همبستگی با مردم فلسطین و محکوم کردن جنگ و تلفات غیرنظامیان در غزه انجام شده است.

در واکنش به این رخداد، برخی فعالان و چهره‌های تندرو صهیونیست با استفاده از ادبیاتی تهدیدآمیز و نژادپرستانه، دولت اسپانیا، مهاجران و حامیان فلسطین را آماج حملات خود قرار دادند.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی چگونه با بهره‌برداری از یک رخداد ورزشی، تلاش می‌کند تا هرگونه ابراز انزجار عمومی علیه خود را به «یهودستیزی» گره زده و آن را در قالب یک بحران هویتی در اروپا بازنمایی کند؛ رویکردی که عملاً به تشدید فضای تقابلی و اظهارات خصمانه علیه جامعه اسپانیا منجر شده است.

کد مطلب 6895350

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    نظرات

    • IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      82 12
      پاسخ
      تا همه صهیون‌ها خفه و از زجر بمیرن
      • حمید شیرین کلام IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
        38 2
        دنیا اسپانیا دنیا یامال با تعصب🌹🌹🌹🌹🌹🌹
    • IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      86 10
      پاسخ
      مرگ براسرائیل
    • ناشناس IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      69 11
      پاسخ
      اسراییل غاصب کودک کش اینقدر عصبانی وخمشگین باش ودراین عصبانیت بمیر
    • IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      48 5
      پاسخ
      به به الله مولانا و لا مولی لکم به امید بیداری ملت های آزاده جهان
    • جواد IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      63 4
      پاسخ
      دم اسپانیا گرم . پیروزی مبارکشون باشه . تنها کشور اروپایی که طرف حق و حقیقت ایستاد
    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      47 3
      پاسخ
      آفرین به اسپانیاییها
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      37 3
      پاسخ
      درود بر اسپانیا
    • فاطمه IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      28 5
      پاسخ
      دمت گرم اسپانیا ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      29 4
      پاسخ
      درود بر شرفت باغیرت لامین یامال احسنت به اسپانیای بزرگ
    • بیطرف IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      23 5
      پاسخ
      هزاران آفرین بر اسپانیا إن شاءالله همیشه بدرخشید.
    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      15 3
      پاسخ
      ممنون از اسپانیا
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      12 1
      پاسخ
      تبریک صمیمانه به مردم خوب اسپانیا این پیروزی گوارای وجودتان
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      16 3
      پاسخ
      کیف کردم از برد اسپانیا من تو نظرسنجی به اسپانیا رأی دادم مطمئن بودم میبره خوشم اومد دمشون گرم حقشون بود
    • ناشناس IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      19 2
      پاسخ
      دستمریزاد ایول مرگ برای اسراییل
    • امید IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      18 1
      پاسخ
      به زودی همه دنیا بیدار میشن الا یه عده وطن فروش و خائن که خیال بیداری ندارن.
    • مهدی یوسفی IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      15 0
      پاسخ
      کشورهایی که ریشه فرهنگی عمیقی دارند قطعا دربرابر ظلم سرخم نمی کنند اسپانیا کشوری باپیشینه ی غنی می باشد
    • حاج قاسم IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      11 1
      پاسخ
      حالا ببین کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر بی غیرتن که هم نژادشان، هم زبانشان و هم مذهبشان ، چندین سال زیر ظلم صهیونیست هاست و اونا از ترسشون دم نمی‌زنند تازه دارن رابطه دوستی با اسرائیل برقرار میکنن
    • محمود IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      4 0
      پاسخ
      آفرین به اسپانیا مرگ بر قوم یهود
    • محمد داوری IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      1 0
      پاسخ
      ایول اسپانیا .دمتون گرم که شرافت و وجدان دارید .مرگ بر صهیون و اسرائیل .با وجود اینکه رئالی هستم .اما دمت گرم یامال .دوست داریم
    • بهرام باوفا 110🇮🇷🌹❤️ IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      1 0
      پاسخ
      قهرمان تیم محبوب هزاران ایرانی (اسپانیا) مبارک باد و درود به غیرت و شرفشان که از آزادگی و انسانیت دفاع میکنن و اسقاطیل را لگد مال 🇮🇷
    • فرامرز IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      2 1
      پاسخ
      ماهیت رژیم پلید و جنایتکار صهیونیستی برای همه آزادگان و تمام مردم دنیا کم کم شناخته شده و این رژیم ضد انسانی و پست در دنیا این قدر جنایت کرده که همه از آنان متنفرن
    • رستی IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      4 0
      پاسخ
      تبریک به بازیکنان با اخلاق اسپانیا و ملت شجاع و باقتدارشون انشاءا... جام جهانی ۴ سال بعد هم این موفقیت رو برایتان ارزومندم
    • زارعی IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      2 0
      پاسخ
      پیروزی برازنده شما مردان مرد. برایتان آرزوی پیروزی سومین جام جهانی دارم
    • خوشبخن IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      1 0
      پاسخ
      حکام بی غیرت عرب بزودی پرچم کشورشان رو به اسراییل تغییر بدهند اسپانیای غیر مسلمان پرچم اسراییل را لگد میکنند
    • مهسا IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      2 0
      پاسخ
      خب اسرائیل این همه مردم بی گناه رو کشته گرسنه گرسنه زیربمب. حالا آیندگان از جنایات اسرائیل و سکوت بقیه کشورها تعجب خواهند کرد.

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