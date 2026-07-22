به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» با ادعای تشدید فضای ضداسرائیلی در اسپانیا، این حادثه را در امتداد رفتارهای مشابه، از جمله اقدام «لامین یامال» در اهتزاز پرچم فلسطین، ارزیابی کرده است.

همزمان با جشن قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶، گروهی از شرکت‌کنندگان در این مراسم با زیرپا گذاشتن پرچم رژیم صهیونیستی، اعتراض خود را به سیاست‌ها و اقدامات این رژیم غاصب در نوار غزه اعلام کردند.

بر اساس تصاویر منتشر شده، این اقدام با هدف ابراز همبستگی با مردم فلسطین و محکوم کردن جنگ و تلفات غیرنظامیان در غزه انجام شده است.

در واکنش به این رخداد، برخی فعالان و چهره‌های تندرو صهیونیست با استفاده از ادبیاتی تهدیدآمیز و نژادپرستانه، دولت اسپانیا، مهاجران و حامیان فلسطین را آماج حملات خود قرار دادند.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی چگونه با بهره‌برداری از یک رخداد ورزشی، تلاش می‌کند تا هرگونه ابراز انزجار عمومی علیه خود را به «یهودستیزی» گره زده و آن را در قالب یک بحران هویتی در اروپا بازنمایی کند؛ رویکردی که عملاً به تشدید فضای تقابلی و اظهارات خصمانه علیه جامعه اسپانیا منجر شده است.