آغاز به کار سامانه فواد ۱۲۸ در استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، کامل داودی روز شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: با اتصال آذربایجان شرقی به این سامانه، زمینه رصد برخط کیفیت خدمات اداری، رسیدگی سریع به شکایت‌های مردمی و تقویت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در آستانه پوشش سراسری کشور فراهم شده است.

وی با بیان اینکه سامانه «فواد ۱۲۸» بر دو پایه اساسی استوار است، افزود: پایه اول مربوط به نحوه و کیفیت ارائه خدمت مثل پایداری، سهولت، حرمت و احترام به مراجعه کننده در انجام خدمت بوده و در گام دوم شکایات و انتقادات شهروندان از نظام اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

داودی ادامه داد: بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد مطالبات مردم از نظام اداری به موضوعاتی همچون نظم، انضباط، سرعت، شفافیت و کیفیت ارائه خدمات مربوط می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به شکایات ابراز داشت: پیش از راه‌اندازی این سامانه، پاسخگویی به شکایت‌های مردم گاهی بین یک تا سه ماه زمان می‌برد در حالی که اکنون میانگین زمان پاسخگویی به گزارش‌های ثبت‌شده کمتر از چهار ساعت و حدود سه ساعت و ۴۶ دقیقه است.

داودی گفت: غیبت کارکنان در محل خدمت، بلاتکلیفی مراجعان، ارجاع بی‌دلیل پرونده‌ها به روزهای بعد، به‌روز نبودن وبگاه‌ها، اختلال در تلفن‌های گویا، اطلاع‌رسانی ناقص و رعایت نکردن ساعات اداری از مهم‌ترین موضوعاتی است که از طریق سامانه «فواد ۱۲۸» قابل ثبت و پیگیری است.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقاء سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، یادآور شد: ابهام در شروع و پایان کار در نظام اداری و نبود استانداردی تعریف شده برای پیشبرد امور مردم در زمان معین، یکی از معضلات اساسی نظام اداری کشور است.

داودی ادامه داد: از تعداد ۱۲۳ تلفن گویای کشور ۸۵ درصد قطع بوده و گرفتن خدمت از طریق این خطوط تقریبا غیرممکن است؛ سامانه‌های موجود نیز معمولا بروز نیستند؛ ارائه نوع مدارک از سوی مردم نیز کاملا مبهم است که همه این موارد در فواد رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرد: این سامانه به ماهیت تصمیم‌های دستگاه‌ها ورود نمی‌کند و صرفا نحوه و کیفیت ارائه خدمات اداری را مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می‌دهد.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از ارایه گزارش‌های ماهانه عملکرد دستگاه‌ها به رئیس‌جمهور و هیات دولت خبر داد و گفت: در آینده کارنامه‌های عملکرد استانی و شهرستانی نیز برای مدیران تهیه خواهد شد تازمینه اصلاح فرآیندها، افزایش نظارت و بهبود کیفیت خدمات فراهم شود.