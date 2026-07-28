ارزیابی میدانی سامانه «فواد ۱۲۸» در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری صبح سه شنبه در نشست‌ با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیندهای اداری، خواستار نصب راهنماهای اطلاع‌رسانی، بنرها و پوسترهای معرفی سامانه «فواد ۱۲۸» در ستاد سازمان، مدیریت‌های شهرستانی و دستگاه‌های وابسته شد تا مراجعه‌کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی همچنین ارتقای کیفیت پاسخگویی، رعایت تکریم ارباب‌رجوع، ارائه راهنمایی دقیق و برخورد مناسب کارکنان با مراجعان را از مهم‌ترین مؤلفه‌های افزایش رضایت بهره‌برداران دانست و اظهار کرد: هیچ‌یک از خدمات اداری نباید بدون مستند قانونی متوقف یا به تأخیر بیفتد و دستگاه‌ها موظفند در زمان غیبت کارکنان، با پیش‌بینی نیروی جایگزین از ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی جلوگیری کنند.

معاون دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از هدررفت امکانات و انرژی را از وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی برشمرد و افزود: صیانت از منابع عمومی علاوه بر یک الزام مدیریتی، مسئولیتی قانونی و اخلاقی برای تمامی کارکنان دولت است.

نصیری با اشاره به نقش سامانه «فواد ۱۲۸» در تسریع رسیدگی به درخواست‌ها و کاهش بروکراسی اداری، تصریح کرد: پاسخگویی به‌موقع و شفاف، علاوه بر ارتقای اعتماد عمومی، می‌تواند در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، حمایت از تولید و تقویت امنیت غذایی کشور اثرگذار باشد.

در این نشست، جهانگیر علیزاده، مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با اشاره به جایگاه این استان در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، گفت: ارائه خدمات سریع و کارآمد به کشاورزان و بهره‌برداران از اولویت‌های اصلی این سازمان است و نظام اداری پاسخگو، نقش مهمی در رفع موانع تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی دارد.

وی افزود: دفتر بازرسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران آمادگی دارد گزارش‌های مربوط به مشکلات خدمت‌رسانی و موانع تولید را از سوی کشاورزان، بهره‌برداران و واحدهای اجرایی دریافت و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع آن‌ها اقدام کند.