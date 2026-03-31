تداوم فعالیت سامانه بارشی در خوزستان تا پایان امروز

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد تا اواخر وقت امروز (۱۱ فروردین ۱۴۰۵) خوزستان همچنان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار دارد. این سامانه موجب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظهای در اغلب نقاط استان بهویژه شمال، شمالشرق، شرق و ارتفاعات خواهد شد. همچنین احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی افزود: از فردا تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً پایدار در سطح استان حاکم میشود. با این حال، طی روز چهارشنبه در مناطق غرب، جنوبغرب، جنوب و مرکز وزش باد به صورت متوسط تا نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
سبزهزاری همچنین از وضعیت دریا خبر داد و گفت: شمال خلیج فارس تا اواخر امروز نیمهمواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود و سپس از چهارشنبه تا اوایل پنجشنبه مواج پیشبینی میشود.
وی به ثبت دماهای شبانهروز گذشته نیز اشاره کرد و افزود: آبادان با ۲۸.۸ درجه سانتیگراد گرمترین و دزپارت (دهدز) با ۷.۸ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
به گفته او، دمای هوای اهواز در این مدت به بیشینه ۲۷.۳ و کمینه ۱۸.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
