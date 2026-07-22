به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین حسین امیدی ظهر چهارشنبه در حاشیه دوره آموزشی «سواد رسانه و تولید محتوا در فضای مجازی» ویژه فعالان رسانهای مساجد استان فارس در جمع خبرنگاران گفت: فعالان رسانهای مساجد نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی این پایگاههای دینی دارند و بر همین اساس، ارتقای توانمندی آنان در حوزه رسانه و فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: دوره «سواد رسانه و تولید محتوا در فضای مجازی» در قالب ۱۲ جلسه کاربردی برگزار میشود و شرکتکنندگان در این جلسات با مباحث تخصصی حوزه سواد رسانه، روایتگری و تولید محتوای رسانهای آشنا خواهند شد.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس با بیان اینکه ادامه این دوره آموزشی در یک اپلیکیشن اختصاصی دنبال خواهد شد، گفت: تلاش شده است آموزشها بهصورت مستمر و کاربردی در اختیار فعالان رسانهای مساجد قرار گیرد.
آموزش روایتگری مسجد با همراهی حوزه هنری فارس
حجتالاسلام امیدی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت اساتید مجرب و همکاری حوزه هنری استان فارس در برگزاری این دوره گفت: در نخستین جلسه، حمیدرضا قانعی، رئیس حوزه هنری فارس، به تشریح سیر تاریخی فعالیتهای حوزه هنری در استان، روند شکلگیری و توسعه این مجموعه و نقش رسانه در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد پرداخت.
وی ادامه داد: هزینههای برگزاری این دوره آموزشی توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس تأمین شده و فعالان رسانهای مساجد در طول دوره، علاوه بر آموزشهای تخصصی، با مسیرهای اطلاعرسانی مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس در پیامرسان ایتا نیز آشنا خواهند شد تا اخبار، رویدادها و فعالیتهای مساجد را از این طریق منعکس کنند.
تربیت روایتگران حرفهای برای معرفی فعالیتهای مسجد
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس با اشاره به سرفصلهای این دوره آموزشی گفت: اهمیت روایتگری در حوزه مسجد، شیوه انتقال و بازنمایی روایتهای مسجدی، اصول روایت صحیح و اثرگذار، تهیه گزارش از فعالیتهای مساجد و نگارش حرفهای از جمله محورهای آموزشی این دوره است.
وی خاطرنشان کرد: در نخستین جلسه، مباحث مقدماتی فعالیت رسانهای در فضای مجازی، اصول تهیه خبر از فعالیتهای مساجد و شیوههای تولید محتوای مؤثر آموزش داده شد و در جلسات آینده، مباحث تخصصیتر در حوزه سواد رسانه و تولید محتوا ادامه خواهد یافت.
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