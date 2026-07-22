مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد آزادکاران ایران در تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در بوداپست اظهار داشت: من بارها گفتم در کشتی ما نباید تنها به یک تیم ملی متکی باشیم. خوشبختانه فدراسیون کشتی هم تلاش کرده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشتی کشور استفاده کند اما متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم نفراتی را داشته باشیم که با اطمینان بتوانند پشتوانه نفرات اصلی تیم ملی باشند و در جایگاهی قرار بگیرند که از نظر استانداردهای بین‌المللی و جهانی قابل اتکا باشند.

وی با اشاره به عملکرد عباس ابراهیم‌زاده در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی گفت: از عباس ابراهیم‌زاده انتظار بیشتری می‌رفت. او پیش از این به وزن ۷۰ کیلوگرم رفته بود و دوباره به وزن ۶۵ کیلوگرم بازگشت، اما هنوز در برخی بخش‌ها شاهد هستیم که با وجود جوانی، شجاعت و جسارت بالایی که در اجرای فنون دارد و مبارزه خوبی هم برابر حریف روسی‌الاصل بلغارستانی انجام داد، هنوز در اندازه و قواره یک ملی‌پوش بزرگسال ظاهر نشده است.

کارشناس کشتی آزاد تأکید کرد: حیف است این بچه‌ها باید بدانند که جایگاه تیم ملی همیشگی نیست و ممکن است هر لحظه تغییر کند، اما در این چهار کشتی‌گیر هیچ حرکت رو به جلو و پیشرفتی از نظر فنی و تاکتیکی مشاهده نکردیم. این موضوع نشان می‌دهد که تا حدودی با بی‌انگیزگی روبه‌رو هستند و این مسئله اصلاً به سود کشتی ایران نیست.

نگران شرایط کشتی آزاد پس از المپیک هستم

میرعمادیان با بیان اینکه دغدغه اصلی او تنها المپیک نیست، تصریح کرد: نگرانی من فقط مسابقات المپیک نیست، بلکه بیشتر نگران شرایط پس از المپیک هستم. سؤال اینجاست که آیا بعد از المپیک ۲۰۲۸، پشتوانه‌ای خواهیم داشت که بتوانیم برای المپیک ۲۰۳۲ از آن استفاده کنیم یا خیر؟ این موضوع نیازمند یک واکاوی جدی است. علی خرمدل قهرمان جوانان جهان بوده و در مسابقات جهانی جوانان هم حضور داشته است. با توجه به توانایی‌هایش، امروز باید دو یا سه پله بالاتر از جایگاه فعلی قرار می‌گرفت، اما متأسفانه با یک یا دو کشتی دوباره به نفر اول نزدیک می‌شود و سپس فاصله می‌گیرد. این روند برای کشتی ما مناسب نیست.

باید دلیل نوسان کشتی‌گیران را بررسی کنیم

این کارشناس کشتی آزاد خاطرنشان کرد: جوانان ما باید انگیزه داشته باشند و باید در تورنمنت‌ها و مسابقات مختلف به میدان بروند. کشتی ایران سه رویداد مهم شامل مسابقات جهانی، رقابت‌های امیدهای جهان و بازی‌های آسیایی ناگویا را پیش رو دارد که هر سه اهمیت زیادی دارند، اما واقعیت این است که هنوز تیم دوم قابل اتکایی در اختیار نداریم. ما تمام انرژی خود را روی نفرات نخبه و اصلی گذاشته‌ایم و امیدواریم آنها با موفقیت به اهداف خود برسند، اما وقتی وضعیت نفراتی مانند خرمدل، عباس ابراهیم‌زاده و علی سوادکوهی را می‌بینم، بیشتر از قبل باید نگران شویم. علی سوادکوهی در وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی‌های بسیار خوبی گرفته و حتی موفق به شکست قهرمانان جهان و المپیک در لیگ و تورنمنت‌ها شده است، اما این پیروزی‌ها استمرار ندارد و پایدار نیست. باید بررسی شود که دلیل این نوسان‌ها چیست.

تنها آمادگی جسمانی کشتی‌گیران ملاک موفقیت نیست

میرعمادیان درباره علی سوادکوهی نیز گفت: او باید در سال‌های باقی‌مانده دوران قهرمانی‌اش تصمیم بزرگی برای آینده خود بگیرد. سوادکوهی می‌تواند یک ذخیره بسیار خوب و مطمئن برای کامران قاسم‌پور باشد، اما باید علت بی‌انگیزگی و افت او بررسی شود. این موضوع نیازمند واکاوی دقیق است. ما نباید فقط روی آمادگی جسمانی کشتی‌گیران تمرکز کنیم. مسائل روحی و روانی در ورزش قهرمانی اهمیت بسیار زیادی دارد. حتی اگر یک ورزشکار از نظر بدنی صددرصد آماده باشد اما از نظر روحی شرایط مناسبی نداشته باشد، نمی‌تواند مدال بگیرد. به اعتقاد من، در کنار مسائل فنی و جسمانی، باید از متخصصان روان‌شناسی ورزش نیز استفاده شود تا شرایط روحی کشتی‌گیران بررسی و برای آنها برنامه‌ریزی شود.

نباید فاصله نفرات اول و دخیره در کشتی زیاد شود

میرعمادیان در ادامه با اشاره به ضرورت پشتوانه‌سازی در تیم ملی اظهار داشت: نباید اجازه بدهیم فاصله بین نفرات اصلی و ذخیره‌ها تا این اندازه زیاد شود. اگر خدای نکرده برای رحمان عموزاد، کامران قاسم‌پور، امیرحسین زارع یا محمد نخودی اتفاقی مانند مصدومیت رخ دهد، چه کسی قرار است جای آنها را پر کند؟ آیا امروز چنین نفراتی را در اختیار داریم که جایگزین آنها شوند؟ من واقعاً از این شرایط نگرانم. حتی اگر این نفرات تا المپیک هم ادامه دهند و به موفقیت برسند، باید بدانیم که بسیاری از آنها به پایان دوران قهرمانی خود نزدیک می‌شوند. من همیشه در اردوهای تیم ملی هم گفته‌ام که برای هر کشتی‌گیر باید برنامه تمرینی ویژه و اختصاصی در نظر گرفته شود. شرایط بدنی، جسمانی، سنی و ویژگی‌های هر ورزشکار متفاوت است و نمی‌توان برای همه یک نسخه واحد پیچید.

کشتی‌گیر باید خودش راهش را پیدا کند

کارشناس کشتی آزاد درباره ابراهیم الهی نیز گفت: او در برخی مسابقات عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد و حتی در مقاطعی کشتی‌های قابل قبولی می‌گیرد، اما در بخش‌هایی از مبارزه ناامید می‌شود و همین باعث می‌شود روندی نوسانی داشته باشد. مهم‌ترین مسئله این است که خودش این مشکل را برطرف کند و به ثبات برسد. به نظرم اعتماد کادر فنی یا فدراسیون به تنهایی کافی نیست. خود کشتی‌گیر باید جایگاهش را به دست بیاورد. اگر تصمیم دارد در مسیر پیشرفت حرکت کند و در مسابقات آینده بدرخشد، باید خودش را از شرایط فعلی خارج کند و به سمت جلو حرکت کند. نباید منتظر باشد کسی بیاید و به او بگوید مسیر موفقیت چیست. نخستین تصمیم باید از درون خود کشتی‌گیر شکل بگیرد.

میرعمادیان تأکید کرد: روحیه قهرمانی باید در وجود ورزشکار نهادینه شود. تا زمانی که این باور در وجود یک کشتی‌گیر ایجاد نشود، هیچ مربی و هیچ فرد دیگری نمی‌تواند او را قانع کند که به موفقیت‌های بزرگ برسد. این حرکت را در چهار آزادکار جوانی که در این مسابقات حضور داشتند، بسیار کند دیدم و انتظارم از آنها بیشتر بود.

باید نفرات بیشتری به مسابقات رنکینگ اعزام می‌شد

وی در ادامه با انتقاد از ترکیب اعزامی ایران به تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی گفت: من معتقدم می‌توانستیم نفرات بیشتری را به این مسابقات اعزام کنیم. با توجه به اینکه سه رویداد مهم شامل مسابقات جهانی، رقابت‌های امیدهای جهان و بازی‌های آسیایی ناگویا را پیش رو داریم، بهتر بود تنها به اعزام چهار کشتی‌گیر بسنده نمی‌کردیم. درست است که هر یک از این مسابقات اهمیت خاص خود را دارد، اما نباید به سادگی از کنار بازی‌های آسیایی ناگویا عبور کنیم. مدال طلای بازی‌های آسیایی ارزش بسیار بالایی دارد و در رده‌بندی تیمی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. به همین دلیل، ما بیش از هر زمان دیگری به نخبه‌پروری نیاز داریم.

برخی کشتی‌گیران با کمبود مسابقه روبه‌رو هستند

وی افزود: برخی کشتی‌گیران مستعد باید در چنین تورنمنت‌های رنکینگی محک بخورند. همان‌طور که سایر کشورها نفرات جوان خود را به مسابقات مختلف اعزام می‌کنند، ما هم باید فرصت حضور در میادین بین‌المللی را برای آنها فراهم کنیم. متأسفانه برخی از کشتی‌گیران ما با کمبود مسابقه روبه‌رو هستند و این موضوع در آینده به ضرر آنها تمام خواهد شد. ضمن اینکه تیم امید هم مسابقات مهمی در پیش دارد و می‌شد تعدادی از این نفرات را در برنامه‌های امسال قرار داد تا تجربه بیشتری کسب کنند. به نظر من، در این بخش می‌توانستیم از ظرفیت و پتانسیل بیشتری استفاده کنیم تا کشتی‌گیران با آمادگی و تجربه بالاتری راهی رقابت‌های آینده شوند. البته از دلایل اعزام نشدن نفرات بیشتر اطلاع دقیقی ندارم و شاید مسائلی مانند شرایط پروازی، مشکلات مالی یا هزینه‌های اعزام در این تصمیم تأثیرگذار بوده باشد، اما در مجموع معتقدم فرصت خوبی را برای میدان دادن به کشتی‌گیران جوان از دست دادیم.

به محمد نخودی فشار زیادی وارد می‌شود

میرعمادیان همچنین درباره ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای بازی‌های آسیایی ناگویا و حضور محمد نخودی در دو وزن متفاوت اظهار داشت: محمد نخودی قرار است در بازی‌های آسیایی در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی بگیرد و پس از آن نیز با فاصله‌ای کوتاه در مسابقات جهانی در وزن ۷۹ کیلوگرم به میدان برود. بدون تردید این تغییر وزن در فاصله کمتر از یک ماه، شرایط سختی را برای او ایجاد می‌کند. نخودی ناچار است بدنش را برای حضور در وزن ۸۶ کیلوگرم رها کند تا بتواند در آن وزن کشتی بگیرد و بعد از پایان بازی‌های آسیایی دوباره در مدت زمان کوتاهی وزن کم کند و به ۷۹ کیلوگرم برسد. این فرآیند فشار زیادی به بدن یک ورزشکار وارد می‌کند.

نخودی کشتی‌گیر شکننده‌ای است

کارشناس کشتی آزاد با اشاره به ویژگی‌های فنی و جسمانی محمد نخودی گفت: محمد کشتی‌گیری بسیار باغیرت و متعصب است و بارها این موضوع را ثابت کرده، اما در عین حال کشتی‌گیر شکننده‌ای هم محسوب می‌شود. اگر به مسابقات گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که او در چند دوره مسابقات جهانی با وجود مصدومیت روی تشک رفته و با تمام وجود برای تیم ملی کشتی گرفته است. او از نظر بدنی با برخی دیگر از ملی‌پوشان قابل مقایسه نیست. نمی‌توان شرایط او را با کشتی‌گیرانی مانند کامران قاسم‌پور مقایسه کرد. محمد کشتی‌گیری محجوب و کم‌ادعاست و از نظر توان بدنی نیز شرایط متفاوتی دارد. به همین دلیل معتقدم حضور در دو میدان بزرگ با چنین فاصله زمانی کوتاهی، فشار بسیار زیادی به او وارد خواهد کرد.

میرعمادیان تصریح کرد: بعد از حضور در بازی‌های آسیایی در وزن ۸۶ کیلوگرم، او دوباره باید وارد فضای رژیم و کاهش وزن شود تا بتواند در مسابقات جهانی در وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی بگیرد. با توجه به تجربه‌ای که دارم، احساس می‌کنم این شرایط برای محمد نخودی بسیار سنگین خواهد بود. نخودی از سال ۲۰۲۱ تاکنون به صورت مستمر برای تیم ملی مدال‌آوری کرده و در این سال‌ها همواره یکی از ارکان اصلی تیم بوده است. طبیعی است که فشار اردوها، مسابقات و انتظارات روی او بسیار زیاد باشد. شاید در این بخش می‌شد با درایت بیشتری برنامه‌ریزی کرد، اما امیدوارم با وجود تمام این سختی‌ها بهترین نتیجه را کسب کند، چرا که شرایط واقعاً دشوار است.

قرعه مناسب شانس کشتی‌ ایران را در جهانی بالا می‌برد

کارشناس کشتی آزاد همچنین در ادامه درباره شانس تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی گفت: به اعتقاد من شرایط تیم ملی در مجموع رو به جلو است، اما موفقیت در این مسابقات بیش از هر چیز به قرعه بستگی دارد. مهم‌ترین عامل در تعیین سرنوشت مسابقات، جدول رقابت‌هاست. برای مثال در وزن ۹۷ کیلوگرم هنوز وضعیت رنکینگ حسن یزدانی به طور کامل مشخص نیست. اگر او از همان ابتدای مسابقات با حریفان بزرگی مانند سعدالله‌یف روبه‌رو شود، طبیعتاً مسیر بسیار سختی خواهد داشت. پس از آن نیز باید با دیگر مدعیان مبارزه کند و این موضوع فشار زیادی را به او تحمیل می‌کند.

میرعمادیان خاطرنشان کرد: گاهی یک قرعه مناسب می‌تواند مسیر رسیدن به مدال را هموارتر کند. به همین دلیل معتقدم نخستین عامل تأثیرگذار در موفقیت تیم ملی، شانس قرعه است و جدول مسابقات می‌تواند نقش مهمی در تعیین قهرمانان داشته باشد.آمریکایی‌ها و روس‌ها هم برای مسابقات پیش رو برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده‌اند. آمریکایی‌ها با توجه به اینکه بازی‌های مهمی را در پیش دارند، امسال با آمادگی بیشتری وارد مسابقات می‌شوند. آنها سال گذشته از کشتی‌گیران جوان خود استفاده کردند و شاید به همه نتایج دلخواهشان نرسیدند، اما همان مسابقات نشان داد که برای یکی دو سال آینده برنامه‌ریزی بلندمدتی دارند.

امریکایی‌ها در حال سرمایه‌گذاری روی نسل جدید هستند

میرعمادیان افزود: اکنون همان کشتی‌گیران جوان باتجربه‌تر شده‌اند و در برخی اوزان مانند ۶۰ و ۹۲ کیلوگرم شاهد ظهور چهره‌های بسیار خوبی هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با نگاه آینده‌نگر در حال سرمایه‌گذاری روی نسل جدید هستند. روس‌ها هم شرایط بسیار خوبی دارند، هرچند در سال‌های اخیر تعدادی از کشتی‌گیران این کشور در قالب تیم‌های دیگر به میدان می‌روند. امروز می‌بینیم که بسیاری از آزادکاران روس در کشورهای مختلف از جمله بلغارستان کشتی می‌گیرند و همچنان در سطح بالایی قرار دارند. به همین دلیل رقابت در مسابقات جهانی بسیار دشوار خواهد بود.

کشتی‌گیران ما به سنی رسیدند که باید به فکر آینده باشیم

وی ادامه داد: علاوه بر روسیه و آمریکا، کشورهای آسیای میانه نیز پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان با سرعت زیادی در حال پیشرفت هستند. من دو سال قبل هم گفته بودم که این کشورها برنامه‌ریزی خوبی انجام داده‌اند و اکنون نتیجه آن را می‌بینیم. آنها دیگر تنها به کسب مدال نقره فکر نمی‌کنند، بلکه برای مدال طلا رقابت می‌کنند. در مقابل، کشتی‌گیران باتجربه ما به سنی رسیده‌اند که باید به فکر آینده هم باشیم. حسن یزدانی به ۳۲ سالگی نزدیک می‌شود، کامران قاسم‌پور هم از ۳۰ سال عبور کرده است. منظورم این نیست که این نفرات تمام شده‌اند، اما طبیعی است که دیگر آن شادابی و طراوت سال‌های قبل را نداشته باشند و این مسئله در ورزش قهرمانی کاملاً طبیعی است.

نباید همه امیدمان را به یک کشتی‌گیر گره بزنیم

وی افزود: اگر از سال‌های گذشته برای آماده‌سازی نیروهای جوان برنامه‌ریزی بهتری انجام می‌دادیم، امروز می‌توانستیم بهره بیشتری از آنها ببریم. هرچه تعداد رقبای داخلی در هر وزن بیشتر باشد، موفقیت تیم ملی هم افزایش پیدا می‌کند. رقابت داخلی به سود کشتی ایران است. نباید همه امیدمان را به یک کشتی‌گیر گره بزنیم. اگر بخواهیم تنها روی یک نفر حساب باز کنیم و او را برای مسابقات حفظ کنیم، در نهایت خودمان ضرر خواهیم کرد.کشتی ورزشی تن‌به‌تن است و هر لحظه ممکن است یک آسیب‌دیدگی یا اتفاق غیرمنتظره رخ دهد. اگر تیم را تک‌بعدی ببندیم، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی درباره ترکیب فعلی تیم ملی کشتی آزاد هم گفت: تیم ایران تیمی بسیار باتجربه است و تقریباً همان استخوان‌بندی سال‌های گذشته را حفظ کرده است. این ترکیب حدود شش یا هفت سال است که با تغییرات اندکی کنار هم قرار دارد و به همین دلیل تجربه بالایی دارد. امیرحسین زارع یکی از بهترین سنگین‌وزن‌های دنیاست و هیچ تردیدی در این موضوع وجود ندارد. او از رده نوجوانان وارد تیم‌های ملی شده و از همان زمان فشار بسیار زیادی را در رده‌های مختلف تحمل کرده است.

میرعمادیان به تأثیر فشار زودهنگام بر کشتی‌گیران اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کشتی ایران بارها شاهد بوده‌ایم که قهرمانان بزرگ خیلی زود به پایان دوران قهرمانی خود می‌رسند. نمونه‌های آن را در گذشته هم دیده‌ایم؛ کشتی‌گیرانی مانند علی دبیر، رسول خادم و بسیاری از قهرمانان دیگر در سنین ۲۶ یا ۲۷ سالگی عملاً به پایان دوران قهرمانی خود رسیدند. علت این اتفاق، فشارهای زیادی است که از سنین پایه و در رده‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان به آنها وارد می‌شود. گاهی مربیان یا باشگاه‌ها ناخواسته فشار مضاعفی به کشتی‌گیران وارد می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود ورزشکار در بهترین سال‌های عمر ورزشی خود فرسوده شود.

وی تصریح کرد: در حالی که اوج آمادگی یک کشتی‌گیر معمولاً از ۲۶ سالگی آغاز می‌شود و می‌تواند تا حدود ۳۲ سالگی ادامه داشته باشد، ما بخش مهمی از این دوران طلایی را از دست می‌دهیم. نفرات باتجربه فعلی تیم ملی سرمایه‌های ارزشمند کشتی ایران هستند، اما فشارهای سال‌های گذشته را هم تحمل کرده‌اند و اگر این فشارها کمی بیشتر شود یا خدای نکرده با مصدومیتی روبه‌رو شوند، ممکن است اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی برای آنها رخ دهد.

میرعمادیان با تأکید بر لزوم آینده‌نگری در کشتی ایران خاطرنشان کرد: باید از امروز برای ساختن نسل بعدی تیم ملی برنامه‌ریزی کنیم. اگر پشتوانه‌سازی به شکل اصولی انجام شود، حتی در صورت بروز مصدومیت یا خداحافظی نفرات باتجربه، تیم ملی با مشکل روبه‌رو نخواهد شد. اما اگر تنها به نفرات فعلی تکیه کنیم، در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.