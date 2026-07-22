به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش عصر چهارشنبه در جلسه شورای فنی استان زنجان با اشاره به اهمیت راهبردی این دو محور اظهار کرد: محور زنجان–بیجار از سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در دستور کار قرار گرفت و طی حدود ۱۰ سالی که اجرای آن در اختیار استان بود، نزدیک به ۵۰ درصد مسیر چهارخطه شد و هم‌اکنون مردم از این بخش استفاده می‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با انتقاد از روند اجرای پروژه‌های راهسازی محورهای زنجان–دندی و زنجان–بیجار، گفت: با وجود اعتبارات مصوب قابل توجه طی سال‌های اخیر، پیشرفت این طرح‌ها بسیار پایین بوده و لازم است شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره نحوه تخصیص اعتبارات و دلایل تأخیرهای طولانی، پاسخگوی افکار عمومی و مسئولان استان باشد.

وی افزود: از حدود ۳۵ کیلومتر باقی‌مانده این محور نیز بخش قابل توجهی به پیمان سپرده شد و عملیات اجرایی آن آغاز شده بود، اما در ادامه با اصرار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، مسئولیت اجرای پروژه از استان سلب و به این شرکت واگذار شد؛ در همان زمان نیز پیش‌بینی می‌کردیم که روند اجرای پروژه با مشکلات جدی مواجه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به حجم اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای دو محور زنجان–دندی و زنجان–بیجار گفت: اگر هزینه‌ها را با قیمت‌های امروز محاسبه کنیم، تاکنون رقمی بین یک هزار و ۳۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این دو پروژه مصوب شده است؛ بنابراین انتظار می‌رفت بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی به سرانجام برسد.

بیات‌منش با انتقاد از میزان تخصیص اعتبارات به پروژه‌های استان تصریح کرد: آنچه امروز محل مطالبه مردم و مسئولان استان است، شفاف شدن میزان واقعی تخصیص اعتبارات است. به اعتقاد بنده میزان تخصیص حتی به پنج درصد نیز نرسیده و لازم است آمار دقیق اعتبارات تخصیص‌یافته از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ و همچنین عملکرد سال‌های قبل به صورت مستند ارائه شود.

وی خطاب به مدیران شرکت ساخت حاضر در جلسه تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران استانی شرکت ساخت اشراف کامل بر وضعیت مالی، میزان تخصیص اعتبارات و برنامه اجرایی پروژه‌ها داشته باشند. اینکه اعلام شود اختیار تصمیم‌گیری یا اطلاع از مسائل مالی وجود ندارد، برای شورای فنی استان قابل پذیرش نیست و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان ادامه داد: طی سال‌های گذشته برای این دو محور حدود هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی باید انجام می‌شد، اما امروز اگر عملکرد را ملاک قرار دهیم، حتی یک کیلومتر مسیر جدید که مردم بتوانند از آن بهره‌برداری کنند، به شبکه راه‌های استان اضافه نشده است؛ موضوعی که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

بیات‌منش با بیان اینکه عملکرد پروژه‌ها کاملاً قابل ارزیابی و رصد است، افزود: مشاور پروژه، دستگاه نظارت و همچنین آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان نهادهای ناظر، اطلاعات دقیق پیشرفت فیزیکی و عملکرد اجرایی را در اختیار دارند و باید گزارش‌های مستند خود را ارائه کنند.

وی از تهیه گزارش جامع درباره وضعیت این پروژه‌ها خبر داد و گفت: جمع‌بندی شورای فنی استان با امضای استاندار زنجان برای مسئولان ذی‌ربط ارسال خواهد شد و در این گزارش، وضعیت اجرای پروژه‌ها، میزان تخصیص اعتبارات و دلایل عقب‌ماندگی طرح‌ها به صورت دقیق تشریح می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان همچنین از دعوت رسمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور برای حضور در شورای فنی استان خبر داد و اظهار کرد: از مدیرعامل این شرکت دعوت خواهیم کرد تا شخصاً در جلسه شورای فنی و شورای نظارتی استان حضور یافته و درباره روند اجرای پروژه‌ها، نحوه تخصیص اعتبارات و علت تأخیرهای طولانی به مسئولان استان پاسخ دهد.

بیات‌منش با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به این محورهای ارتباطی گفت: تقریباً هر ماه اخبار مربوط به حوادث این جاده‌ها در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود و مردم به حق انتظار دارند پروژه‌هایی که سال‌هاست آغاز شده، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: شورای فنی استان بر اساس وظایف قانونی خود، روند اجرای پروژه‌های عمرانی را با جدیت دنبال می‌کند و تا زمان تعیین تکلیف وضعیت این دو محور و شفاف شدن عملکرد دستگاه‌های مسئول، موضوع از دستور کار شورا خارج نخواهد شد.