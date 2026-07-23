به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه درجلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سمنان در فرمانداری اعلام کرد: در هفته دولت دو پروژه مهم آموزشی شامل مدرسه رستمزاده که هماکنون بیش از ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مجموعه تماشاخانه فتحالملوک شریعتپناهی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: همچنین سه مدرسه نوساز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد و مرکز آموزشی اوتیسم نیز در ۱۳ آبانماه امسال به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار شهرستان سمنان از آغاز عملیات اجرایی دو پروژه جدید آموزشی در هفته دولت خبر داد و اظهار داشت: پروژه ۳۶ کلاسه حیات طیبه از مهمترین طرحهای آموزشی شهرستان است که در راستای توسعه فضاهای آموزشی با جدیت دنبال میشود.
صمیمیان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای جابهجایی دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید بیان کرد: موضوع ایاب و ذهاب دانشآموزان باید به صورت جدی پیگیری شود تا با هماهنگی دستگاههای مرتبط، خدمات مناسب و ایمن به دانشآموزان ارائه شود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت ساماندهی و نظارت بر فعالیت مراکز آموزشی، تأکید کرد: راهاندازی و فعالیت مدارس و مؤسسات آموزشی غیردولتی منوط به اخذ مجوزهای قانونی از آموزش و پرورش و مراجع ذیصلاح است و تمامی متقاضیان پیش از آغاز فعالیت، باید نسبت به دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.
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