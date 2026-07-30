به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های سینمایی مختلفی مانند «ایپ‌من ۴»، «لاک‌پشت‌های نینجا»، «دروازه‌بان»، «عطرآلود» و «پاکباخته» در این آخر هفته از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌روند. در این گزارش به معرفی این آثار می‌پردازیم.

تماشای یک اکشن هیجان‌انگیز در شبکه یک

فیلم سینمایی «ایپ من ۴» محصول سال ۲۰۱۹ به کارگردانی ویلسون ییپ جمعه ۹ مرداد ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی دانی ین، اسکات ادکینز، دنی چان، وانس وو، جیم لیئو، کنت چنگ و وو یوئه آمده است: ایپ من پس از مرگ همسرش متوجه می‌شود به سرطان گلو مبتلا شده و هم‌زمان پسرش از مدرسه اخراج می‌شود. او بعد از مشکلاتی که با پسرش دارد، برای کمک به او راهی سان‌فرانسیسکو می‌شود، جایی که شاگرد مشهورش بروس لی، با آموزش کونگ‌فو به آمریکایی‌ها جنجال بزرگی به پا کرده است. ایپ من درگیر اختلاف میان استادان سنتی چینی و بروس لی و از سوی دیگر با تبعیض نژادی گسترده علیه مهاجران چینی روبه‌رو می‌شود. در این میان، یک افسر متعصب نیروی دریایی آمریکا تلاش می‌کند هنرهای رزمی چینی را تحقیر کند و با خشونت به جامعه چینی‌ها حمله می‌کند. ایپ من برای دفاع از هم‌وطنانش وارد چندین نبرد سخت می‌شود و سرانجام در مبارزه‌ای نفس‌گیر او را شکست می‌دهد. پس از این پیروزی، او تصمیم می‌گیرد پسرش را به آمریکا نفرستد اما ... .

این فیلم توانست از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۸۵ را به دست بیاورد. این اثر با بودجه‌ای حدودا ۵۲ میلیون دلاری توانست فروش جهانی بیش از ۱۷۶ میلیون دلار را تجربه کند.

ریچارد ویتاکر منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: دیدن این فرنچایز که همیشه آشکارا سیاسی است و لنز دوربینش را به سمت نژادپرستی آمریکایی معطوف می‌کند، جذاب است.

روایتی عاشقانه از همدلی میان دشمنی در «دروازه‌بان»

فیلم سینمایی «دروازه بان» محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی مارکوس اچ روزنمولر جمعه ۹ مرداد ساعت ۸ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این این فیلم با بازی دیوید کراس، فرایا ماوار و جان هنشاو خواهیم دید: برت تراتمن سرباز آلمانی است که در جنگ جهانی دوم در حمله به بریتانیا، پس از قتل عام تعداد قابل توجهی از انگلیسی ها و گرفتن نشان مدال افتخار، اسیر انگلیسی ها می شود. مدت زیادی نمی گذرد که استعداد او در فوتبال به عنوان دروازه بان شناخته می شود و جک که تیم فوتبال شهر را مربیگری می کند پس از درخواست از اردوگاه، از برت می خواهد تا در تیمش به عنوان دروازه بان بازی کند. در ابتدا تیم انگلیسیِ جک، به خاطر آلمانی بودن برت و اعتقاد به اینکه او دشمن است، با او مخالفت می کنند. خانواده جک و دخترش مارگارت، مخالف تصمیم جک هستند، اما در نهایت مجبور می شوند به خاطر بٌرد در مسابقات، حضور برت را در تیم بپذیرند. آتش بس در جنگ اعلام می شود و قرار می شود اٌسرا در کارگاه های شهر پس از جبران خسارات وارده از جنگ و حمله آلمان، آزاد شوند. به همین خاطر جک، برت را به مغازه‌اش می‌برد که ... .

«دروازه‌بان» از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۳ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۸۶ را به دست آورده است.

پل بیرنس منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: فیلم در بیشتر موارد تناقضات خود را در بر می‌گیرد. این اثر به عنوان تمثیلی در مورد بخشش، نمونه خوبی است و به عنوان تصویری از تراوتمن واقعی، برخی سوالات را همچنان بی پاسخ باقی رها می‌کند؛ مانند توپی که در مسیر رسیدن به گوشه‌ تور در هوا معلق است.

«عطرآلود» از شبکه ۴ پخش می‌شود

فیلم سینمایی «عطرآلود» محصول سال ۱۴۰۱ به کارگردانی هادی مقدم دوست پنجشنبه ۸ مرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

این فیلم درباره علی رزاقی جوان عطرسازی است که در مسابقه عطرسازی با دختری به نام هدی آشنا و با او ازدواج می کند. علی در آستانه ساخت اولین عطر خود متوجه می شود سرطان ریه دارد و از طرفی متوجه می شود همسرش حامله است. در ابتدا درصدد سقط برمی آید اما منصرف می شود. علی برای تامین هزینه درمان خود نمی خواهد طلاهای همسرش را بفروشد و به ناچار به سراغ دلالی فروش طلاهای آب شده می رود. او آقای فرامرزی را که فرزندش توسط هدی نگه داری می شود به عنوان خریدار به صاحب کارش معرفی می کند اما ... .

مصطفی زمانی، هدی زین العابدین و کوروش تهامی در فیلم سینمایی «عطرآلود» هنرنمایی کرده اند.

این اثر در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای مسعود سخاوت‌دوست شد.

تماشای فیلمی در احترام به روان اکبر عبدی

فیلم سینمایی «پاکباخته» محصول سال ۱۳۷۴ به کارگردانی غلامحسین لطفی برای گرامیداشت زنده‌یاد اکبر عبدی جمعه ۹ مرداد ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: استوار خراسانی به تهران منتقل می‌شود. او به اتفاق مادرش و همسرش زینت و خواهرش عاطفه و پسر کوچکش اسفندیار نزدیک کلانتری محل خدمتش خانه‌ای اجاره می‌کند که از قضا با آقارضی همسایه می‌شوند. آقارضی با خواهرش ملوک خانم و ۲ پسر خواهرش جواد و جعفر زندگی می‌کند، او برای جواد، عاطفه خواهر استوار خراسانی را خواستگاری می‌کند ... .

زنده یاد اکبر عبدی، علیرضا خمسه و مرحوم حمیده خیرآبادی در فیلم سینمایی «پاکباخته» هنرنمایی کرده‌اند.

«لاک‌پشت‌های نینجا» روی آنتن می‌رود

فیلم سینمایی «لاک‌پشت‌های نینجا» محصول سال ۲۰۱۴ به کارگردانی جاناتان لیبِسمن جمعه ۹ مرداد ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مگان فاکس، آلن ریچسون، پیت پلوزک و نوئل فیشر خواهید دید: شخص مهمی باعث تهدید و ایجاد رعب و وحشت در شهر نیویورک می شود. خبرنگاری متوجه می شود که گروهی با نام لاک‌پشت‌های نینجا وجود دارند که می توانند به شردر کمک کنند تا نقشه خود را عملی سازد و ... .

این اثر از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۵.۸ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۲۰ را به دست آورد. با این حال و به رغم آرای غالبا منفی منتقدان، این فیلم با بودجه‌ای ۱۲۵ میلیون دلاری به فروشی بیش از ۴۸۵ میلیون دلار دست یافت.

دونالد کلارک منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: یک تبلیغ بسیار خسته‌کننده و بی‌نهایت بی‌روح برای یک پیتزا، نوشابه و آرمان سرمایه‌داری.