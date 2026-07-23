به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه روز پنجشنبه در حاشیه سفر به استان البرز و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات مشترک با دستگاه‌های ذی‌ربط، تمهیداتی برای تداوم فعالیت صنایع در شرایط کنونی اتخاذ شده است تا تولید کشور با کمترین آسیب ادامه یابد.

وی افزود: بر همین اساس، ساعت فعالیت برخی کارخانه‌های سیمان به ساعات کم‌بار شبکه برق، از جمله ۲ بامداد تا ۱۰ صبح، منتقل شده و برای برخی واحدهای فولادی و شهرک‌های صنعتی نیز جابه‌جایی روزهای فعالیت در دستور کار قرار گرفته است.

برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز گفت: واحدهایی که در آن‌ها ماینر غیرمجاز کشف شود، با قطع برق مواجه خواهند شد.

قائم‌پناه ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، در صورت کشف دستگاه استخراج رمز ارز، برق واحد مربوطه در موارد شناسایی‌شده قبلی به مدت یک هفته و در موارد جدید تا یک ماه قطع خواهد شد.

وی از فعالان این حوزه خواست از فعالیت غیرقانونی خودداری کنند و افزود: در شرایطی که استان‌های جنوبی کشور با دمای بیش از ۵۰ درجه و صنایع با نیاز جدی به برق مواجه هستند، اجازه سوءاستفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمز ارز داده نخواهد شد.

قطعی محدود برق برای حفظ اشتغال

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت شبکه برق کشور اظهار کرد: با وجود تلاش وزارت نیرو برای جلوگیری از اعمال خاموشی، ناچار شدیم برای حفظ چرخه تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران، قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق در بخش خانگی و تجاری را اجرا کنیم.

وی گفت: این خاموشی‌ها از هفته آینده با برنامه‌ریزی شرکت توانیر و به مدت حدود دو تا سه ساعت اعمال خواهد شد که جزئیات آن از سوی مسئولان وزارت نیرو اعلام می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ضمن عذرخواهی از مردم بابت این محدودیت‌ها، تصریح کرد: هدف از این تصمیم، حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و استمرار تولید در کشور است.

قائم‌پناه در پایان با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت شرایط کشور گفت: مردم در مقاطع مختلف با صبوری و همراهی خود از دولت حمایت کرده‌اند و امیدواریم این همدلی و تاب‌آوری در عبور از شرایط فعلی نیز ادامه یابد تا کشور با کمترین آسیب این دوره را پشت سر بگذارد.